Los temas de Unión después de Boca

El pago al plantel, el malestar con Racing y las “500 lucas verdes” de Mosqueira

El Tate, que se mantiene arriba y en zona de clasificación pensando en los mata-mata, visitará el sábado a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Después, asoma la fecha FIFA, antes del compromiso por la Copa Argentina.