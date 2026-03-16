El pago al plantel, el malestar con Racing y las “500 lucas verdes” de Mosqueira

Pasaron los dos grandes en cinco días (primero Independiente en Avellaneda y después Boca en Santa Fe) y el Tate salió sin daños, incluso con la sensación que podría haber sumado algo más que estos dos puntos de seis posibles.
El Tate, que se mantiene arriba y en zona de clasificación pensando en los mata-mata, visitará el sábado a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Después, asoma la fecha FIFA, antes del compromiso por la Copa Argentina.
Pasaron los dos grandes en cinco días (primero Independiente en Avellaneda y después Boca en Santa Fe) y el Tate salió sin daños, incluso con la sensación que podría haber sumado algo más que estos dos puntos de seis posibles.
Por ahora, el once de Leo Madelón sigue arriba, en zona de clasificación y con un duro compromiso que se le viene el sábado frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela (17.45).
En el Mundo Unión, después de Boca y antes del “Halcón”, hubo varios temas que hicieron ruido por el lado de López y Planes. Por un lado, el día jueves, tanto cuerpo técnico como jugadores cobraron la mitad de la planilla de sueldos; algo así como unos 250.000 dólares.
“El sueldo era exigible el 25 de febrero y nos atrasamos dos semanas”, reconocen los dirigentes. Con lo recaudado por el bono contra Boca y algunos otros rubros que deben ingresar, la idea es poner al día el mes de enero, como así también algunos puntos que se deben por la escala de premios con los famosos mini-ciclos, recordando que el equipo está arriba, ganó tres partidos seguidos y hace cinco fechas que no conoce la derrota.
Uno de esos “otros rubros” que deben ingresar es el famoso reclamo contra Racing Club de Avellaneda que se bifurca entre la venta de “Rocky” Balboa y la de Juan Ignacio Nardoni, dos futbolistas por los cuales el Tate tiene porcentajes en modo “socios”.
Por un lado, en enero de este año, Racing hizo oficial la salida del delantero uruguayo Adrián 'Rocky' Balboa, quién dejó La Academia para continuar su carrera en el FC Pari Nizhny Novgorod de Rusia.
"¡Gracias Rocky! Racing Club transfirió la totalidad del pase de Adrián Balboa al FC Pari Nizhny Novgorod de Rusia. ¡Éxitos en esta nueva etapa, uruguayo!", expresó el club de Avellaneda al anunciar la partida del delantero a través de sus redes sociales. Siempre se habló de “un palo verde”.
En el caso de Juan Ignacio Nardoni, adquirido por el Gremio de Porto Alegre, se habla de 8 millones de dólares. De paso, medios partidarios de “La Academia” indican que “los brasileros ya pagaron la mitad: ¡4 millones de dólares!”.
Unión, en su momento, envió desde el departamento legal una intimación administrativa (carta-documento) para que “Racing informe las dos transferencias, la de Balboa y la de Nardoni”.
En las últimas horas, por lo que pudo averiguar este diario, la gente de Racing se comunicó con los dirigentes de Unión para “pagar”. ¿Cuál es la diferencia ahora que La Academia le quiere pagar al Tate?:
En principio, a Unión “no le cierran los números y la liquidación que llegó desde Avellaneda”. En principio, parte del equipo legal y gente de la tesorería viajarían a Buenos Aires para poder solucionar esas diferencias.
Hablando de posibles ingresos, más allá del bono contra Boca y este tema que se posterga con Racing por la doble venta de Balboa-Nardoni, en los próximas días Unión debe “liquidar” un documento de 500.000 dólares que corresponde a la transferencia de Joaquín Mosqueira.
Por lo que se había informado en su momento, Talleres abonó 2.7 millones de dólares por la ficha del “5” tatengue y ahora, a favor de la tesorería del Tate, se puede “presentar y cobrar” es documento de “medio palo verde”.
La agenda del Tate marca que deberá ir este sábado, desde las 17.45, para visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela, incluirá el descanso por la llamada fecha FIFA, por lo que el fin de semana de viernes 27, sábado 28 y domingo 29 no habrá fútbol criollo. En el caso del Tate, volverá a jugar recién el martes 31 de marzo por la Copa Argentina.
El rival que arrojó el sorteo para los 32avos. de final es Agropecuario de Carlos Casares, el sojero que milita en la Primera Nacional de ascenso. Si bien había picado en punta el Estadio de San Nicolás, ahora todos los caminos conducen al estadio Eva Perón de Junín y/o la ciudad de Rosario.
Después del parate por fecha FIFA y el cruce de Copa Argentina, el equipo de Leonardo Carol Madelón deberá visitar al sorprendente Riestra, en partido a confirmar entre el 4 y el 5 de abril.