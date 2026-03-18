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Hacen estudios y temen un desgarro

Palacios, que “la rompió toda”, es duda en Unión para este sábado

Sin discusión, por juego y gol, fue determinante contra Boca, siendo una de las figura del Tate en López y Planes. Venía jugando con una molestia muscular y trabajó diferenciado: ¿llega para el partido con Defensa y Justicia?.

¿Palacios out?. Foto: El LItoral¿Palacios out?. Foto: El LItoral
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Nadie duda que, desde que llegó a Santa Fe, es el mejor momento de Julián Palacios con la camiseta de Unión. Ya venía jugando bien en el equipo de Madelón pero el domingo fue determinante en el once del Tate ante Boca: incidencia positiva en el manejo de la pelota y llegada al gol.

Hacen estudios y "cruzan los dedos"

Si bien falta para el cruce del sábado contra Defensa, encendieron alarmas en el Tate. Le hacen estudios para descartar o confirmar desgarro.

Augusto Solari en acción en el partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero, cuando fue titular. El martes entró en el segundo tiempo y se desgarró.¿Entra Augusto Solari?. Foto: El Litoral

Si bien el todo-campista venía conviviendo con esa molestia física, ahora la zona se complicó y arrancó la semana trabajando muy liviano. La persistencia de ese dolor obligó a los estudios que ordenó el cuerpo médico de la institución.

En caso de no poder estar el sábado, a las 17.45 contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, el entrenador tatengue deberá elegir el mejor reemplazo. La experiencia de Solari, la frescura de Misael Aguirre o las intermitencias de Franco Fragapane parecen estar en un mismo nivel para la línea de largada.

Estigarribia también con molestia

El otro jugador a seguir es Marcelo Estigarribia, que una vez más se corrió todo contra Boca pero que terminó con una fatiga muscular como consecuencia de ese plus, recordando que jugó igual con varios puntos de sutura por el choque en Avellaneda.

Lo bueno, en el caso que no llegue el “Chelo”, es que el “Huevo” Colazo ya está recuperado, además de la opción natural de Diego Armando Díaz.

La AFA, pensando en Defensa y Justicia-Unión, designó autoridades. El juez para controlar los 90 minutos del “Halcón” recibiendo al Tate será Felipe Viola.

Belgrano vs Defensa y Justicia. Foto: @ClubDefensayJusDefensa, la sorpresa. Foto: El Litoral

Sus colaboradores: Adrián Delbarbay Federico Lapalma como jueces asistentes, mientras que Gastón Iglesias se desempeñará como cuarto árbitro. A su vez, el control de la tecnología estará a cargo de Sebastián Martínez en el VAR y Mariana De Almeida como AVAR.

Hablando de lo que viene para el Unión de Leo Madelón, confirmó la empresa televisiva (TyC Sports) el horario de las 21.15 para el lunes 30 de marzo por la Copa Argentina, donde se cruzará en el estadio Marcelo Bielsa con Agropecuario de Carlos Casares por los 32avos. de final.

En principio, la idea de las fuerzas de seguridad es que Unión ocupe la doble bandeja que lleva el nombre de Lionel Messi: esa tribuna atrás de uno de los arcos tiene capacidad para 12.000 tickets generales para los hinchas del Tate.

En el otro arco, donde habitualmente se instala la barra brava de Newell’s, irá la gente de Agropecuario de Carlos Casares.

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