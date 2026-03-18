Hacen estudios y temen un desgarro

Palacios, que “la rompió toda”, es duda en Unión para este sábado

Sin discusión, por juego y gol, fue determinante contra Boca, siendo una de las figura del Tate en López y Planes. Venía jugando con una molestia muscular y trabajó diferenciado: ¿llega para el partido con Defensa y Justicia?.