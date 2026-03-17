Se reprogramó el partido entre Unión y Agropecuario por Copa Argentina
Pese a la información difundida este martes, que ubicaba el cruce en el Coloso Marcelo Bielsa el martes 31 de marzo, la organización ahora dispuso que el encuentro se juegue el lunes 30, en la misma sede.
El Coloso Marcelo Bielsa de Newell's recibirá Unión-Agropecuario.
La organización de la Copa Argentina modificó en cuestión de horas la programación del cruce entre Unión y Agropecuario de Carlos Casares por los 32avos de final. Después de haber confirmado este martes al mediodía que el partido se jugaría el martes 31 de marzo en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, ahora se resolvió adelantarlo para el lunes 30.
De este modo, se mantiene la sede en cancha de Newell’s Old Boys, pero cambia la fecha del estreno tatengue en una nueva edición del certamen federal. La primera comunicación había generado expectativa entre los hinchas rojiblancos, sobre todo porque el Coloso aparecía como una opción más accesible en términos de traslado y costos que otras alternativas que se habían mencionado, como el estadio de San Nicolás.
En 2025, Unión quedó eliminado por penales en Mendoza. Foto: Marcelo Ruiz
En aquella confirmación inicial, incluso quedaba abierta una duda en torno al horario. El boletín hablaba de las 21.15, aunque existían especulaciones sobre un posible cambio debido a que ese mismo martes 31 estaba previsto un amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala en Buenos Aires, también con transmisión de TyC Sports. Finalmente, la superposición quedó desactivada con la reprogramación del encuentro para el día anterior.
Para Unión, el compromiso llegará después del partido ante Defensa y Justicia y tras el parate por la fecha FIFA. Luego de medirse con el conjunto bonaerense, el equipo de Leonardo Madelón volverá a enfocarse en la Liga Profesional, con el regreso al 15 de Abril para recibir a Deportivo Riestra.
El estadio de Newell's, sede de Unión vs Agropecuario.
Del otro lado estará Agropecuario, que transita un arranque irregular en la Primera Nacional. El conjunto de Carlos Casares suma 6 puntos en 4 fechas, con dos triunfos y dos derrotas, y cuenta en su plantel con nombres conocidos como Alejandro Gagliardi y Carlos Auzqui. Además, será un cruce con valor especial: Unión y Agropecuario nunca se enfrentaron oficialmente.