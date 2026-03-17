El martes 31, ¿a las 21.15?

Copa Argentina oficializó el choque entre Unión y Agropecuario: se juega en cancha de Newell’s

La organización anunció este martes al mediodía que el duelo entre el tatengue y el sojero por los 32vos de final tendrá como sede al Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. El horario es duda porque ese mismo martes se juega el amistoso entre Argentina y Guatemala en Buenos Aires.