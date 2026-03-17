Copa Argentina oficializó el choque entre Unión y Agropecuario: se juega en cancha de Newell’s
La organización anunció este martes al mediodía que el duelo entre el tatengue y el sojero por los 32vos de final tendrá como sede al Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. El horario es duda porque ese mismo martes se juega el amistoso entre Argentina y Guatemala en Buenos Aires.
El Coloso recibirá a miles de tatengues el martes 31. Foto: Redes sociales.
En horas del mediodía de este martes, a exactamente dos semanas del partido, la Asociación del Fútbol Argentino y la organización de la Copa Argentina confirmaron de manera oficial la sede para el choque entre Unión de Santa Fe y Agropecuario de Carlos Casares correspondientes a la primera ronda de la edición 2026 del segundo certamen en trascendencia que tiene el fútbol a nivel nacional.
Si bien originalmente había trascendido la chance concreta de que el estadio único de San Nicolás de los Arroyos sea el elegido para recibir este atractivo encuentro de 32vos de final, quedó ratificado que el cruce tendrá lugar en el estadio Marcelo Bielsa propiedad del club Newell’s Old Boys de la ciudad de Rosario.
Tras recibir el visto bueno de parte de las autoridades de la seguridad de la provincia, la organización de la Copa oficializó el lugar donde se estará desarrollando este encuentro que ya tenía como fecha definida la del martes 31.
En 2025, Unión quedó eliminado por penales en Mendoza. Foto: Marcelo Ruiz
Respecto del horario, el comunicado de la AFA habla de las 21.15, aunque no se descarta una modificación teniendo en cuenta que ese mismo día el seleccionado nacional campeón del mundo jugará un amistoso en Buenos Aires contra Guatemala.
Dado que ambos cotejos se emiten por la misma pantalla de TV (la de TyC Sports), se especula con que el compromiso del equipo de Madelón se adelante y se dispute en horas de la tarde.
De este modo, los hinchas del tate recibieron una buena noticia pensando en la logística y el costo que deberán afrontar todos aquellos que decidan salir a la Autopista y acompañar a Unión en su estreno en esta nueva edición de la Copa Argentina.
Vale recordar que en 2025 el conjunto rojiblanco disputó sus 2 primeros partidos en San Nicolás, donde eliminó a Colegiales y a Rosario Central, antes de quedar eliminado tras perder por penales contra River en Mendoza.
El choque frente al equipo que milita en la Primera Nacional tendrá lugar 10 días después del partido del próximo sábado ante Defensa y Justicia en Varela, y luego del receso por la fecha FIFA que obliga a detener la disputa de la Liga Profesional en ese último fin de semana del mes de marzo.
Luego del duelo contra el sojero, Unión volverá a presentarse en el 15 de Abril cuando reciba al Deportivo Riestra con día y horario todavía a confirmar.
Precisamente respecto de la actualidad del equipo de Carlos Casares, hay que señalar que el elenco de camiseta roja y verde tuvo un inicio irregular en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras los 4 primeros encuentros del año, Agropecuario aparece en el octavo lugar del grupo B con 6 puntos sobre 12 posibles y en registro de dos triunfos y otras tantas derrotas.
El pasado fin de semana, el sojero cosechó su segundo triunfo en el año tras superar en condición de local 2 a 0 a Chacarita con goles de Blando y Valdez. Previamente, los dirigidos por Adrián Adrover habían vencido al Deportivo Maipú por 2 a 1 en el debut y cayeron como visitante de Temperley y frente a Nueva Chicago en Casares.
En el plantel, se destaca la continuidad del ex Unión Alejandro Gagliardi, quien renovó su contrato luego de ser el máximo artillero que tuvo la Primera Nacional durante el 2025. También llama la atención en la plantilla del Agro la presencia del delantero Carlos Auzqui, con pasado en clubes como Estudiantes y River y quien arribó como refuerzo esta temporada al equipo de Casares.
2 cotejos en Rafaela
A la par del anuncio del partido entre Unión y Agropecuario en Rosario, desde Copa Argentina se confirmó que otros dos de los choques correspondientes a la primera fase de esta edición 2026 se estarán desarrollando en elestadio Nuevo Monumental de la ciudad de Rafaela.
El primero de ellos tendrá lugar el domingo 29 de marzo, cuando desde las 21.15 el propio Newell’s Old Boys se medirá con Acassuso, mientras que el miércoles 1° de abril en el mismo horario se verán las caras Instituto de Córdoba con el Atlanta de Christian Bernardi.
La Selección Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala, el 31 de marzo en Buenos Aires. Luego de la suspensión de la Finalissima ante España y también del encuentro preparatorio contra Qatar -ambos debido a la guerra en Medio Oriente- se acordó un compromiso que servirá como despedida para el combinado que dirige Lionel Scaloni previo al Mundial.
Lo único que resta definir es el estadio, debido a que el Monumental estará imposibilitado por los recitales que dará AC/DC. La idea es que este miércoles se anuncie la sede (se evalúan dos alternativas) y muchos piensan en la Bombonera como cábala, debido a que allí se jugó el último choque de la Albiceleste antes de la última Copa del Mundo.
El anuncio oficial del amistoso de Argentina contra Guatemala. Foto: Prensa AFA.
Cabe señalar que la cancelación del choque con España hizo que, por primera vez en la historia, la Albiceleste llegue a un Mundial sin haber enfrentado a un país europeo en el ciclo mundialista de cuatro años.
Antes del Mundial de Qatar 2022, la Albiceleste se había cruzado con Alemania (empate por 2-2 en un amistoso en 2019), Italia (triunfo por 3-0 en la Finalissima 2022) y Estonia (goleada por 5-0 en 2022). El ciclo con mayor cantidad de enfrentamientos ante los europeos fue en la previa del Mundial de España 1982.