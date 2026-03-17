La emoción de Marcelo Sicuro

Es hincha de Unión, vio la final con River, vive en EEUU y por fin conoció la cancha

Nació en Buenos Aires, pero sus padres son santafesinos y lo hicieron hincha del Tate. “Mi primer recuerdo fue aquella final en el Monumental en 1979, cuando era muy chico”, cuenta este ingeniero civil que viajó con sus hijas a la Argentina para conocer el 15 de Abril.