Es hincha de Unión, vio la final con River, vive en EEUU y por fin conoció la cancha
Nació en Buenos Aires, pero sus padres son santafesinos y lo hicieron hincha del Tate. “Mi primer recuerdo fue aquella final en el Monumental en 1979, cuando era muy chico”, cuenta este ingeniero civil que viajó con sus hijas a la Argentina para conocer el 15 de Abril.
Marcelo Sicuro es hincha de Unión, tiene 53 años, sigue al Tate desde Estados Unidos y el domingo se dio el gran gusto de conocer el 15 de Abril.
Marcelo Sicuro tiene una historia muy particular con Unión y cumplió el domingo un sueño: conocer el 15 de Abril. Es hincha desde que nació. Pero lo curioso es que nunca vivió en Santa Fe; sus primeros años fueron en Buenos Aires y luego emigró a Estados Unidos, donde vive desde hace más de 30 años.
Marcelo no es santafesino, pero sus padres son de esta ciudad. El nació en Buenos Aires y rápidamente, por “obra y arte” de su padre, se hizo hincha de Unión. Y entre lágrimas y emoción se lo contaba a El Litoral antes de ingresar al estadio para ver al club de sus amores ante Boca. “Yo vivo en Boca Ratón, en Florida, en Estados Unidos y sigo a Unión a la distancia. El primer partido que fui a ver, siendo muy chico, fue aquella final con River de diciembre de 1979, el día que el Loco Stelhick armó aquella gran jugada y su remate fue tapado por Fillol. ¿Sabés qué recuerdo tengo de ese día?, a la gente de Unión yéndose del estadio y yo saludando con mi banderita. Era muy chico”, cuenta este ingeniero civil que está definitivamente afincado en Estados Unidos, pero que mantiene muy firmes sus raíces argentinas y tatengues.
Unión en el Nacional de AFA 1979.
“Fui a muchos partidos de Unión cuando vivía en Buenos Aires, pero nunca tuve la posibilidad de hacerlo en Santa Fe y en este estadio al que conozco por fotos y videos, pero no personalmente. Y acá estoy, con mis familiares santafesinos y con mis hijas, a las que traje para que me acompañen”, señala Marcelo, quien resalta a cada momento que “este es un sueño que estoy haciendo realidad”.
"A Madelón lo admiro desde su tiempo de jugador"
“En Estados Unidos vamos a ver a menudo al Inter Miami y estuve en la cancha el día que jugaron contra el Orlando City y lo vimos a ‘Picotón’ González, el ex jugador de Unión, que estaba en la tribuna”, señala, a la vez que no duda cuando se lo consulta por un ídolo: “a Madelón lo admiro desde siempre, desde aquel 1989 cuando le ganamos a Colón y él era una de las grandes figuras de ese equipo, hasta este momento, en que se ha convertido en el mejor técnico que hemos tenido hasta ahora”.
En cuanto al Mundial que se avecina en el país donde reside desde hace más de tres décadas, dijo que “de lo futbolístico, no te puedo hablar mucho de Estados Unidos porque yo sigo a Argentina. En cuanto a lo otro, a la organización, están muy excitados con lo que se viene”.
No duda en señalar que no está en sus planes la vuelta al país para radicarse. “Soy ingeniero civil, trabajo en la construcción, me va bien, mi esposa es colombiana y mis hijas son americanas. Tengo mi vida armada en Estados Unidos y no veo viable un regreso”, señala.
De todos modos, sonríe cuando concluye la charla con El Litoral, ansioso por ingresar al estadio, diciendo que “a medida que me voy poniendo viejo, me dan más ganas de venir a mi país como lo hice en esta oportunidad, para visitarlo y para estar con mi gente”.