Liga Nacional de básquet

Unión falló en el minuto final y sumó su sexta caída consecutiva en Chivilcoy

Fue 84 a 80 ante Racing tras desperdiciar una ventaja de 10 puntos promediando el cuarto final. El equipo de Rearte quedó con record de 11-16 y se aleja de la zona de clasificación a playoffs. Franco Balbi, con 20, fue el goleador del equipo tatengue que este miércoles visita al colista Argentino en la ciudad de Junín.