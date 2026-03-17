Unión falló en el minuto final y sumó su sexta caída consecutiva en Chivilcoy

En la noche de este lunes, el estadio Grilon Arena de la localidad bonaerense de Chivilcoy fue escenario de la vigesimo séptima presentación de Unión de Santa Fe en la vigente temporada de la Liga Nacional de Basquetbol.
Fue 84 a 80 ante Racing tras desperdiciar una ventaja de 10 puntos promediando el cuarto final. El equipo de Rearte quedó con record de 11-16 y se aleja de la zona de clasificación a playoffs. Franco Balbi, con 20, fue el goleador del equipo tatengue que este miércoles visita al colista Argentino en la ciudad de Junín.
En la noche de este lunes, el estadio Grilon Arena de la localidad bonaerense de Chivilcoy fue escenario de la vigesimo séptima presentación de Unión de Santa Fe en la vigente temporada de la Liga Nacional de Basquetbol.
Con el objetivo de poner fin a la racha negativa de cinco derrotas en fila, el equipo de Ariel Rearte visitaba a un Racing que necesitaba con urgencia la victoria para seguir soñando con la permanencia evitando el play out.
Tras 30 minutos de trámite parejo y resultado cambiante, en el que ninguno de los dos equipos fue capaz de escaparse en el marcador, el tatengue tuvo un arranque de último cuarto furioso en el que llegó a tomar una ventaja de 10 puntos a poco más de 5 minutos para el cierre.
Sin embargo, Racing reaccionó y revirtió la diferencia para llegar a un pasaje final que se resolvió gol a gol. Allí el local fue más efectivo que un Unión que se quedó sin ideas y terminó sufriendo su sexta caída de manera consecutiva.
Franco Balbi con 20 fue el goleador rojiblanco, acompañado por los 16 de Daniel Hure y los 15 del norteamericano Theo Akwuba. Con registro de 11 victorias y 16 reveses, el tatengue sigue en el puesto 13, fuera de la zona de clasificación a la postemporada y alejándose de San Martín de Corrientes, el último que hoy está metiéndose con record de 13-15.
El miércoles y sin margen de error, Unión visitará a Argentino de Junín, último en la tabla pero en pleno momento de recuperación en la máxima división del básquetbol a nivel nacional.
El encuentro comenzó con un dominio marcado por la visita, que logró imponer una racha temprana para cerrar el primer cuarto con una ventaja de diez puntos (14-24). Sin embargo, la dinámica cambió en el segundo período; Racing ajustó su defensa y comenzó a recortar la diferencia, yéndose al descanso largo apenas cuatro puntos por debajo (34-38).
En la reanudación, la paridad fue la protagonista. Un parcial de 24-18 a favor del conjunto de Chivilcoy permitió igualar el marcador en 40 y, posteriormente, dar vuelta el resultado para cerrar el tercer cuarto con una ajustada ventaja de 58-56.
El último cuarto mantuvo la incertidumbre hasta el cierre. Ambos equipos intercambiaron anotaciones en un final cerrado que se definió por detalles técnicos y efectividad en los tiros libres. Finalmente, Racing aseguró el triunfo con un marcador definitivo de 84 a 80.
RACING (CHIVILCOY) 84: Joaquín Valinotti 23, Thomas Cooper 12, Manuel Rodríguez 8, Emilio Stucky 7, Deion McClenton 0 (FI) Alejo Barrales 10, Santiago Assum 10, Nicolás Romano 14, Tomás Delía 0. DT: Diego Dambrosio.
UNIÓN 80: Martín Cabrera 7, Yeferson Guerra 5, Emiliano Basabe 9, Felipe Araujo 2, Theo Akwuba 15 (FI) Franco Balbi 20, Facundo Chamorro 6, Isaiah Brown 0, Daniel Hure 16. DT: Ariel Rearte.
Parciales: 14-24, 34-38 y 58-56.
Árbitros: Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Alejandro Trías.
Cancha: Grilon Arena.