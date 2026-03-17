Unión jugaría ante Agropecuario en Rosario por Copa Argentina

Unión ya tendría confirmado el día y horario para el debut en la Copa Argentina 2026 que lo enfrentará con Agropecuario de Carlos Casares.
El Tatengue debutaría en la edición 2026 de la competencia dentro de la provincia de Santa Fe.
Unión ya tendría confirmado el día y horario para el debut en la Copa Argentina 2026 que lo enfrentará con Agropecuario de Carlos Casares.
El duelo entre el Tatengue y El Sojero sería en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario, una de las habituales sedes de la competencia de copa.
La fecha sería el martes 31 de marzo a las 21:15 horas, con la cancha del Leproso ganando de la definición que incluyó al estadio Eva Perón de Sarmiento de Junín.
Agropecuario de Carlos Casares se encuentra octavo en la tabla de posiciones de la zona B de la Primera Nacional de fútbol argentino con 6 puntos con dos ganados y dos perdidos.
Es el último de los puestos que al finalizar la temporada regular accedería al torneo Reducido por el ascenso.
Unión y Agropecuario nunca se enfrentaron de forma oficial por torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El equipo bonaerense ascendió a la segunda categoría del fútbol argentino en la temporada 2016-17 desde el Torneo Federal A. El rojiblanco ya se encontraba en primera tras el ascenso de 2014.