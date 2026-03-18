Unión volvió al trabajo con algunos jugadores “tocados” y un rival entonado

El plantel de Unión volvió este martes al trabajo, ya con la mente puesta en preparar de la mejor manera el encuentro frente a Defensa y Justicia, del sábado que viene a las 17.45 en Florencio Varela, cuando restan seis fechas para el final de la fase clasificatoria de la Copa de la Liga y el Tate está segundo, con 16 puntos, a seis de Vélez y apenas tres por encima del noveno, que es el primero en quedar afuera de los play off.
El empate ante Boca dejó algunas secuelas, ya que varios jugadores están “tocados” y se espera la evolución. Uno de ellos es Marcelo Estigarribia, quien jugó el partido con un apósito en el arco superciliar izquierdo, a lo que enseguida se le agregó una venda. Otro de los jugadores que terminó contracturado, producto del esfuerzo, fue Julián Palacios, de muy buen partido nuevamente, más allá del gol que convirtió y que le estuvo dando la ventaja parcial al equipo de Madelón.
Lautaro Vargas, ex Defensa y Justicia, sigue con cuatro amarillas y no tendrá problemas para jugar el sábado. En realidad, si es que se recuperan aquellos futbolistas que terminaron con molestias, todo se encamina a que Madelón repita nuevamente la formación, ya que ha encontrado el equipo titular con este rendimiento de Braian Cuello.
Agustín Colazo festeja su gol en el último choque entre Unión y Defensa, el año pasado. Foto: Manuel Fabatía
Agustín Colazo está en condiciones de ser tenido en cuenta, eventualmente, por Madelón y ya integró el banco de suplentes en el partido frente a Boca. En el supuesto de que falte alguno de los puntas, las opciones son Colazo y Diego Díaz, como primera instancia, ya que Misael Aguirre está ocupando el puesto de extremo por derecha, generalmente, cuando le toca ingresar.
Después de este partido ante el equipo de Soso, Unión deberá afrontar, el 31 de este mes, el partido de 32avos de final de Copa Argentina. El escenario no está definido, pero tiene muchas posibilidades de jugarse en Rosario.
Un rival que llega entonado
Defensa y Justicia, el rival del Tate, llega a este partido con el antecedente de la gran goleada que le propinó a San Lorenzo, en un partido que le puso punto final al ciclo de Damián Ayude como DT en Boedo.
Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez y Damián Fernández; Elías Pereyra, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas y Agustín Hausch; Rubén Botta y Juan Manuel Gutiérrez fueron los once titulares en el equipo de Mariano Soso. Por su parte, al banco de suplentes fueron convocados Lautaro Amadé, Samuel Lucero, Darío Cáceres, Nazareno Roselli, Ever Banega, Santiago Toloza, David Barbona, Julián López, Luciano González, Facundo Altamira, David Fernández y Alan Coria.
Sin jugar un gran partido, Defensa fue muy superior a San Lorenzo y logró una goleada incuestionable. Damián Ayude fue despedido como entrenador de San Lorenzo este martes por la mañana, luego de la goleada que sufrió su equipo por 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 11 del Apertura.
La decisión que tomó el presidente de la comisión transitoria, Sergio Costantino, se dio luego del arranque irregular en el torneo local, donde acumuló tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. En febrero de este año, previo al clásico con Huracán, la misma dirigencia le había renovado el contrato hasta diciembre de 2026.
En la conferencia posterior a la derrota del Ciclón, el técnico de 43 años había dejado en claro que pretendía continuar en el cargo, pese a la dura derrota y el pedido de que "se vayan todos" que cantaron los hinchas. "No pienso dar un paso al costado", había expresado Ayude.
San Lorenzo vs Defensa y Justicia. Foto: @ClubDefensayJus
Sin embargo, tanto la postura de los directivos como Pitu Barrientos, que a fines de febrero se convirtió en presidente del fútbol profesional ad honorem, coincidía en que el ciclo del técnico estaba cumplido por varias razones.
Puertas adentros había malestar por los últimos rendimientos del equipo, sobre todo luego de haber logrado mantener el mismo plantel que la temporada pasada, mejorarle el contrato a Ayude y haber traído seis refuerzos pese al complejo contexto de la institución.
Ayude, quien había asumido en junio del año pasado luego de que Miguel Russo se marchara a Boca, dirigió 29 encuentros en total, con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas, aunque el semestre de 2025 fue mejor en el rendimiento y los resultados que este año.
De ahora en más, quien se hará cargo de la conducción técnica del primer equipo es Alan Capobianco, DT de la Reserva, a la espera de una resolución de la dirigencia. Cabe resaltar que el 30 de mayo próximo se realizarán las elecciones para elegir a la nueva Comisión Directiva que se hará cargo del club hasta fines de 2027, cuando finalizaba el mandato que había iniciado Marcelo Moretti, hoy destituido.