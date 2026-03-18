¿Se va a Miami con Messi?

Mateo Del Blanco la rompe en Unión y estaría en la órbita de Scaloni para el seleccionado nacional

El zurdo de 22 años viene mostrando un alto nivel en lo que va del Apertura y llamó la atención de todo el país futbolero con sus rendimientos frente a Independiente y Boca. El presente del 11 de Unión no pasa desapercibido en Ezeiza, donde Scaloni y compañía lo tendrían una lista de jugadores que militan en nuestro país y que serían convocados para ser observados de cerca en las próximas citaciones. Mientras, crecen las chances de que emigre en junio con el Inter Miami como equipo interesado.