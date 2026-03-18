Mateo Del Blanco la rompe en Unión y estaría en la órbita de Scaloni para el seleccionado nacional
El zurdo de 22 años viene mostrando un alto nivel en lo que va del Apertura y llamó la atención de todo el país futbolero con sus rendimientos frente a Independiente y Boca. El presente del 11 de Unión no pasa desapercibido en Ezeiza, donde Scaloni y compañía lo tendrían una lista de jugadores que militan en nuestro país y que serían convocados para ser observados de cerca en las próximas citaciones. Mientras, crecen las chances de que emigre en junio con el Inter Miami como equipo interesado.
El zurdo jugó los 10 partidos de Unión en el año. Metió 2 goles.
A casi 3 años de haber tenido su debut como profesional, el 11 de abril del 2023 en uno de los interinatos del “Tato” Mosset, no quedan dudas de que este inicio de temporada 2026 ha marcado la consolidación definitiva de Mateo Del Blanco como futbolista profesional de Unión de Santa Fe.
Dejando atrás los vaivenes lógicos que muestran todos los “pibes” que llegan a debutar en Primera, el zurdo nacido hace 22 años en la capital de la provincia se instaló definitivamente en el equipo titular a principios del año pasado, cuando el Cristian González todavía era el entrenador tatengue.
Nacido y criado como un volante ofensivo sobre la banda izquierda, Mateo sacó rédito de la grave lesión que sufrió Bruno Pittón para ganarse su chance como carrilero por ese lado en el esquema de 3 defensores y 5 volantes que utilizaba el ex DT de Rosario Central en su paso por la Avenida López Planes.
Ante la salida del Kily y la llegada de Madelón y su 4-4-2, a Del Blanco le cayó la responsabilidad de adaptarse a una nueva posición, ubicado definitivamente como lateral izquierdo y con la obligación de sumarle marca y agresividad a sus condiciones ofensivas naturales.
Del Blanco tiene contrato con Unión hasta 2028. Crédito: Unión
Hoy, casi 12 meses después del desembarco de Leo y su cuerpo técnico, a Mateo no solo se lo ve aplomado y creciendo partido a partido en su función defensiva, sino que se ha transformado decididamente en una de las grandes figuras que muestra un equipo que, como en el semestre pasado, sorprende a propios y extraños y es protagonista.
Precisamente en el Clausura 2025, Del Blanco fue una de las revelaciones del fútbol argentino acumulando nada menos que 5 asistencias y despertando el interés de varios equipos en nuestro país y también en el exterior.
Sin posibilidades firmes de salir a pesar de los rumores que trascendieron durante todo el mercado de pases, el 11 rojiblanco no acusó recibo de la oportunidad frustrada y comenzó el 2026 en un nivel todavía superior al que había finalizado el año pasado.
En los 10 partidos que le tocó jugar en el Apertura (todos como titular indiscutido), Del Blanco ya suma 2 goles (contra Instituto e Independiente) y 1 asistencia, siendo además uno de los mejores jugadores que ha mostrado Unión por su incidencia directa en la gran mayoría de las opciones ofensivas creadas por el equipo.
Semejante nivel, en una posición donde no abundan las alternativas, habría despertado en las últimas horas el interés del cuerpo técnico del seleccionado nacional campeón del mundo que encabeza Lionel Scaloni.
Según reportan desde Buenos Aires, la idea del DT nacido en Pujato apunta a convocar a un grupo de futbolistas del medio local para que en el corto plazo se presenten en el predio de Ezeiza a trabajar junto al elenco estable que enfrentará a Guatemala en cancha de Boca el próximo martes 31 y que se encuentra en la fase final de su preparación rumbo al Mundial que arranca en junio.
Por el momento se desconoce a ciencia cierta si un hipotético llamado a Del Blanco sería para competir a la par de Messi y compañía o bien para trabajar como “sparrings” del elenco que levantó la Copa en Qatar en 2022. En esa lista de jugadores con presente en la Liga Profesional, también aparece Gabriel Rojas, el lateral izquierdo de gran presente en el Racing Club de Avellaneda.
En cualquier caso, una citación de Mateo para trabajar en el predio junto a los campeones del mundo representaría un gran paso en su carrera, con la posibilidad de ser visto de cerca por Scaloni y sus colaboradores de cara al futuro de la Selección Argentina.
Mientras sus buenas actuaciones trascienden Santa Fe y escalan a nivel nacional, Del Blanco y su entorno dieron un nuevo paso pensando en el futuro de su carrera deportiva.
Vinculado desde hace años al Insúa Group que tiene como referente local a Julio Cataldo, el zurdo se asoció con KMB, oficina con presencia internacional y que en la argentina representa a futbolistas de la talla de Marcos Rojo y el “Ruso” Ascacibar.
A partir de este flamante vínculo (Insúa seguirá trabajando con Mateo hasta que se concrete su transferencia), comenzaron a surgir equipos interesados en hacerse con los servicios del santafesino de 22 años a mediados de año. Uno de esos equipos sería nada menos que el Inter Miami que lidera futbolísticamente el capitán del seleccionado nacional, Lionel Andrés Messi.
La salida a fin del año pasado de Jordi Alba, el histórico 3 español que anunció su retiro del fútbol profesional, generó en las garzas la necesidad de sumar un jugador en esa posición clave por el estilo de juego del 10 rosarino.
Mateo tiene a varios equipos interesados en sus servicios. Foto: Demian Alday Estevez.
En ese panorama, y con una franquicia que sigue muy de cerca el fútbol argentino, el nombre de Del Blanco no tardó en asomar como una opción viable para la segunda mitad de la temporada 2025.
Vale recordar que Unión posee la totalidad de la ficha del zurdo, y que en este último mercado de pases pretendía una cifra base de 3 millones de dólares limpios para dejarlo salir mediante una venta. No es de extrañarse que a partir del gran rendimiento mostrado por el 11 en lo que va del Clausura ese monto pueda elevarse significativamente.