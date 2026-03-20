Iguales pero...¡diferentes!: Defensa cuestionado ante un Unión en racha

Los mismos puntos (16), la misma ubicación compartida de manera conjunta (son los dos únicos terceros detrás del líder Vélez y el escolta de Estudiantes) y la misma virtud que arrojan los números: uno hizo 16 goles y el otro 13.
Comparten los puntos (16) y cruzan este sábado a las 17.45 en Florencio Varela. Mientras los hinchas tatengues bancan la campaña (seis sin perder), ni siquiera la goleada a San Lorenzo calmó ánimos en El Halcón.
Los mismos puntos (16), la misma ubicación compartida de manera conjunta (son los dos únicos terceros detrás del líder Vélez y el escolta de Estudiantes) y la misma virtud que arrojan los números: uno hizo 16 goles y el otro 13.
Pero, a diferencia de un Unión al cual los hinchas le bancan la campaña, en El Halcón no conforma el vuelo del equipo. Cruzan este sábado, a las 17.45, con cobertura habitual de El Litoral.
“Hace siete partidos que no ganamos en casa, la última alegría fue en octubre del año pasado. Además, anoche fue la primera vez que no estuvimos en un sorteo de la Conmebol, después de jugar copas nueve años seguidos.
"Y, de yapa, el equipo juega mal y no convence. Eso va más allá de los cinco goles. Incluso, no hay “9”; la referencia es Ruben Botta”, explican los colegas de Planeta Defensa, histórico sitio que sigue al equipo de Florencio Varela.
Del otro lado, con la sensación del despojo arbitral contra los dos grandes (4-4 ante Independiente en Avellaneda y 1-1 con Boca en Santa Fe) y con seis sin conocer la derrota, el hincha del Tate valora la campaña del equipo de Leonardo Carol Madelón, donde pudo acomodar las falencias de visitante.
Como “salidor”, Unión ganó en Junín, repitió en Córdoba y cerró mal ese electrizante 4-4 en el Libertadores de América contra Independiente.
El juego en Florencio Varela marcará punto y descanso. El parate por la fecha FIFA recién lo pondrá, nueve días después, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario contra Agropecuario de Carlos Casares por la Copa Argentina. Este cruce quedó confirmado para el lunes 30, a las 21.15, por la competencia criolla.
Al mismo tiempo del buen momento futbolístico, donde el equipo salió a buscarlo a Boca en Santa Fe pero no pudo ganar, llegó la calma económico, porque la dirigencia volvió a depositar un dinero para completar la exigencia del mes de enero a jugadores y cuerpo técnico.
Rodrigo Rosso, tesorero de Unión, declaró en el espacio llamado “Entre Tatengues”, haciendo referencia al aspecto económico.
“El atraso salarial con los jugadores existe y lo adeudado corresponde solamente al mes de enero; febrero no es exigible para los tiempos del fútbol”, aseguró.
“La exigencia de enero era el 25 de febrero, nos atrasamos y la semana pasada le transferimos la mitad de los sueldos a todo el plantel y el cuerpo técnico con hasta un tope determinado de plata”, explicó y detalló que “los jugadores con salarios más bajos cobraron la totalidad y el resto una parte”.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, este mismo viernes (antes de viajar a Varela) se realizó otro pago para terminar de achicar. En la misma entrevista habló de la supuesta molestia del plantel con los dirigentes:
“Como la de cualquier persona si uno se demora en el pago del salario puede llegar a estar molesto, es entendible. Pero en ningún momento manifestaron que si no le pagaban hasta tal fecha no iban a concentrar o algo por el estilo”, detallando que compartió con los jugadores y el cuerpo técnico la previa al partido con Boca en Casa Unión, sin recibir ninguna amenaza de parte de nadie.
En cuanto a la ingeniería y/o logística, Unión espera cobrar un documento de 500.000 dólares de Talleres por Mosqueira, que impacte el bono contra Boca (la gente lo pagó con tarjeta) y que se aclare la situación con Racing de Avellaneda por los pases de Adrián “Rocky” Balboa y Juan Ignacio Nardoni.
Hay que recordar que por el “9” tiene un 20 por ciento (se habría vendido en un palo verde) y por el “5” tiene un 30 por ciento: se habló de ocho millones de dólares del Gremio. De esas dos operaciones, Unión no cobró un solo peso.
Así, con un equipo en racha y con buena postura de juego, además de estar tercero, Unión busca dar el golpe en Florencio Varela para consolidarse arriba.
“Hay otro dato que siempre tenemos en cuenta acá en Defensa y Justicia, pero que tiene que ver con el actual DT de Unión. Si tomamos los partidos contra equipos de Madelón, una sola vez se le pudo ganar: fue en el 2007 cuando a Defensa lo dirigía Ricardo Rezza y Madelón estaba al frente de Olimpo.
"Después, cada vez que Defensa enfrenta a Madelón, empata o pierde. Veremos ahora”, afirman los colegas de Planeta Defensa, el sitio partidario del “Halcón”.
Ese “veremos ahora” es este sábado, a las 17.45, con un nuevo cruce Defensa-Unión. Dos equipos que son “iguales pero diferentes”: si bien tienen los mismos puntos, el estado de ánimo de sus hinchas es opuesto. El local, cuestionado; Unión, elogiado.