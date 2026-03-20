Tienen los mismos puntos

Iguales pero...¡diferentes!: Defensa cuestionado ante un Unión en racha

Comparten los puntos (16) y cruzan este sábado a las 17.45 en Florencio Varela. Mientras los hinchas tatengues bancan la campaña (seis sin perder), ni siquiera la goleada a San Lorenzo calmó ánimos en El Halcón.