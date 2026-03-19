Liga Nacional de Básquet

Unión cortó la racha negativa con una contundente victoria sobre Argentino en Junín

El Tatengue revirtió un flojo inicio, ajustó su defensa y terminó imponiendo su jerarquía ante un Argentino que volvió a mostrar irregularidades. Fue 91 - 71 para los de Rearte, que volvieron a festejar tras 6 derrotas en fila y vuelven a soñar con los playoffs. El venezolano Guerra, con 25, fue el máximo artillero de Unión, que el lunes recibirá a Olímpico de La Banda.