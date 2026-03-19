Unión cortó la racha negativa con una contundente victoria sobre Argentino en Junín
El Tatengue revirtió un flojo inicio, ajustó su defensa y terminó imponiendo su jerarquía ante un Argentino que volvió a mostrar irregularidades. Fue 91 - 71 para los de Rearte, que volvieron a festejar tras 6 derrotas en fila y vuelven a soñar con los playoffs. El venezolano Guerra, con 25, fue el máximo artillero de Unión, que el lunes recibirá a Olímpico de La Banda.
El tatengue quedó con récord de 12-16 y sueña con los playoffs. Foto: LNB.
En la noche de este miércoles, y por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol, Unión de Santa Fe logró una convincente victoria como visitante frente a Argentino de Junín por 91 - 71, en un encuentro que tuvo un desarrollo cambiante y que terminó inclinándose con claridad para el conjunto santafesino.
El Turco llegó golpeado tras la caída en casa frente a Independiente de Oliva, mientras que el Tatengue también buscaba recuperarse luego de perder 48 horas antes ante Racing de Chivilcoy en condición de visitante.
Unión vuelve a jugar el lunes ante Olímpico en Santa Fe. Foto: LNB.
Tras una buena labor colectiva que fue de menor a mayor, la formación rojiblanca impuso condiciones para acumular su 12° victoria de la temporada (tiene además 16 derrotas) y volver a meterse en la pelea por el último lugar de clasificación a playoffs que hoy ostenta San Martín de Corrientes con récord de 13-15.
Yeferson Guerra con 25 fue la máxima referencia ofensiva tatengue en Junín, seguido por Franco Balbi con 15 y Theo Akwuba con 14. En la continuidad de su participación en la Liga Nacional de Básquet, Unión se presentará el próximo lunes 23 cuando desde las 21 reciba a Olímpico de La Banda en Santiago del Estero.
El inicio del partido mostró a un Argentino intenso y efectivo. Con un gran aporte ofensivo de Dana Tate Jr. y David Schriver, el local dominó las acciones desde el arranque, aprovechando las imprecisiones de Unión, que no lograba encontrar fluidez en ataque. Así, los dirigidos por Adrián Capelli cerraron el primer cuarto con una clara ventaja de 25-12.
Sin embargo, el segundo período marcó un quiebre en el juego. El local perdió solidez defensiva y comenzó a mostrar grietas que su rival supo capitalizar. El conjunto santafesino ajustó su ofensiva y encontró mejores opciones de tiro, acortando la diferencia progresivamente.
En un cierre ajustado, Emiliano Basabe encestó un triple clave que le permitió a la visita irse al descanso largo arriba por la mínima: 39-38.
El venezolano Guerra fue el goleador de Unión con 25. Foto: LNB.
En el tercer cuarto, Unión tomó definitivamente el control del partido. Con Yeferson Guerra como estandarte, el Tatengue impuso condiciones y empezó a estirar la diferencia ante un Argentino sin respuestas ofensivas. La visita dominó con claridad el período y, tras un triple de Franco Balbi en el cierre, se fue al último descanso con una ventaja contundente de 71-56.
En los diez minutos finales, el equipo dirigido por Ariel Rearte no dejó margen para la reacción. Con mayor jerarquía colectiva y un juego sólido en ambos costados de la cancha, los santafesinos terminaron de sentenciar el encuentro frente a un Argentino apagado y sin ideas, sellando así una victoria categórica por 91 a 71 en Junín.
UNIÓN 91: Martín Cabrera 8, Yeferson Guerra 25, Theo Akwuba 14, Emiliano Basabe 11, Felipe Queiros 3 (FI) Franco Balbi 15, Federico Chamorro 2, Daniel Hure 10, Isaiah Brown 0, Pedro Spajic 3, Agustín Ferrari 0. DT: Ariel Rearte.
Parciales: 25-12, 38-39 y 56-71.
Árbitros: Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Nicolás D’anna.