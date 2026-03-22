Madelón: “Siento que me equivoqué y que el problema fui yo”
El entrenador de Unión fue claro y contundente: “¿Alguna vez en la vida te equivocaste…? Bueno, yo me siento así. Me equivoqué en el planteo y en los cambios. Me hago responsable”, señaló Leo luego del flojo partido de Unión en Florencio Varela.
Madelón: “Siento que me equivoqué y que el problema fui yo”. Foto: Juan Manuel Foglia.
Fue fuerte la autocrítica de Madelón, que no tuvo empacho en hacerse cargo de la derrota y asumir culpas. Ya desde el mismo arranque del encuentro con la prensa, el técnico de Unión fue claro y contundente: “El partido nuestro no fue bueno, tuvimos el 70 por ciento del tiempo la pelota y no la usamos bien… ¿Alguna vez en la vida te equivocaste…? Bueno, yo siento que me equivoqué y seguramente, el problema fui yo. Me equivoqué en el planteo y en los cambios”, dijo el entrenador rojiblanco, que se tomó algunos minutos de reflexión antes de dar las explicaciones de esta derrota.
“No fue la noche ideal, estuvimos mejor 11 contra 11 que cuando pasamos a estar 11 contra 10. Allí, el equipo fue muy previsible, estuvimos muy lentos, nos costó sorprender, no pateamos al arco. Fuimos un equipo pastoso, sin brillantez”, continuó diciendo Madelón, quien agregó que “no es grave, no es para agarrarse la cabeza, es un llamado de atención que nos obliga a recapacitar”.
Madelón se hizo cargo de la derrota de Unión. Foto: Juan Manuel Foglia.
Sobre la inclusión de Solari en el lugar de Palacios, señaló que “es distinto Solari a Palacios. Solari es más lento, es otra clase de jugador, pero no hizo un mal partido. No nos faltó actitud, no pasó por ahí. Pero siento que no supimos aprovechar los espacios”.
Continuó el análisis de Madelón señalando que “nosotros venimos de un buen volumen de juego en todos los partidos, con rendimientos en lo colectivo muy buenos, pero hoy no estuvimos bien. Veníamos haciendo partidos en los que nos íbamos conformes, pero hoy no estuvimos finos, tiramos muchos centros, muy frontales y fuimos muy previsibles”.
Tras señalar que “la sensación que tuve fue que si jugábamos media hora más, no lo empatábamos”, habló de la salida de Mauro Pittón para dar lugar al ingreso de Nicolás Palavecino: “Lo saqué a Mauro porque estaba amonestado y quería cuidarlo. Es un soldado que no saco nunca, porque me responde siempre. Pero en este caso, traté de cuidarlo porque tenía miedo que otra amarilla terminara con su expulsión. Fue una noche floja del equipo. Soy el primero en saberlo. Y también el primero en hacerme cargo de la actuación”.
Ante la pregunta de El Litoral respecto de cuál era la sensación que él tuvo cuando terminó el primer tiempo, pues en la reanudación del partido (0 a 0 y 11 contra 10) dio la sensación de que el partido era más accesible para que Unión lo ganara y no para que lo perdiera, dijo que “yo también pensé que al partido lo teníamos que ganar porque veía que ellos no iban a aguantar la presión que estábamos ejerciendo. Pero llegaron los goles en los que ví que hubo errores nuestros. Nosotros pensamos que lo íbamos a ganar, dejamos correr el tiempo y seguimos haciendo exactamente lo mismo hasta que el tiempo pasó. Y se nos fue el partido”.
Dura autocrítica del DT. Foto: Juan Manuel Foglia.
Después, admitió que “es una cachetada para todos” y agregó que “veníamos bien pero no nos sentíamos imbatibles. Tampoco somos un desastre ahora que perdimos. Nadie tiene la camiseta comprada y entiendo que siempre trato de poner el mejor equipo. No lo supimos ganar, me hago cargo de esta derrota y no me molesta. Me duele y tengo que sacar al equipo rápidamente hacia adelante. Es mi función y mi obligación”.
Consultado sobre qué es lo que se debe hacer para borrar la derrota y salir adelante en el partido de Copa Argentina que se viene y las pocas fechas que faltan para el final del torneo, dijo que “por suerte he jugado al fútbol, hace mucho que entreno y esto que pasó hoy ya lo viví en otras oportunidades, adentro y afuera de la cancha, y tengo que resolverlo rápido y de la mejor manera. Mi objetivo ahora es hacer una autocrítica aprovechando el ida y vuelta que tengo con el plantel. A veces me hago cargo excesivamente de las culpas y de las derrotas, y son ellos los primeros en ponerme freno y hacerme ver las cosas. De todos modos, quiero ser claro y hacerme responsable de este partido que no supimos resolver en ningún momento”, concluyó el entrenador tatengue, que le dio descanso al plantel domingo y lunes, retornando martes a la mañana a las prácticas para esperar el cotejo del lunes 30, a las 21.15, ante Agropecuario de Carlos Casares por Copa Argentina, en cancha de Newell’s.