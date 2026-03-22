La dura autocrítica del DT

Madelón: “Siento que me equivoqué y que el problema fui yo”

El entrenador de Unión fue claro y contundente: “¿Alguna vez en la vida te equivocaste…? Bueno, yo me siento así. Me equivoqué en el planteo y en los cambios. Me hago responsable”, señaló Leo luego del flojo partido de Unión en Florencio Varela.