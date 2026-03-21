El "Decano" respira: Atlético Tucumán cortó la racha y festejó ante Gimnasia

Atlético Tucumán recuperó la sonrisa en el momento justo.
Con un gol tempranero de Clever Ferreira, el equipo de Falcioni venció 1-0 al "Lobo" en el Monumental José Fierro y sumó de a tres por primera vez en el ciclo del nuevo DT.
Atlético Tucumán recuperó la sonrisa en el momento justo.
Este viernes, por la fecha 12 del Torneo Apertura, el conjunto tucumano derrotó por la mínima a Gimnasia de La Plata, logrando un triunfo vital que actúa como un auténtico tanque de oxígeno para salir del fondo de la tabla.
El encuentro se definió temprano. A los 12 minutos del primer tiempo, el defensor paraguayo Clever Ferreira conectó un remate certero para poner el 1-0 definitivo.
A partir de allí, el libreto fue claro: el equipo de Julio César Falcioni se replegó, cerró líneas y apostó a la solidez defensiva que caracteriza a los equipos del "Emperador".
Pese a que el "Lobo" dominó los hilos del partido, su posesión resultó estéril. Atlético supo sufrir y aguantar, apoyado en una última línea concentrada y en las intervenciones puntuales del arquero Luis Ingolotti, quien transmitió seguridad en los momentos de mayor asedio platense.
Este triunfo rompe una racha negativa de cinco partidos sin ganar y marca la primera victoria de la era Falcioni. Aunque el "Decano" todavía navega en la parte baja (9 puntos), el resultado sirve como un punto de inflexión anímico.
Por su parte, la derrota deja un sabor amargo en Gimnasia. Con 14 unidades, el equipo de La Plata no pudo capitalizar su dominio territorial y desperdició una oportunidad de oro para afianzarse en los puestos de clasificación, quedando ahora a merced de lo que hagan sus perseguidores directos.