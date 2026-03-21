McLaren: el campeón busca el rumbo tras un inicio de era decepcionante

El cambio de reglamento de la Fórmula 1 en 2026 ha barajado y dado de nuevo, y por ahora, las cartas no favorecen al campeón.
Tras un inicio de era 2026 decepcionante, el CEO de la escudería de Woking instó al equipo a reorganizarse. Con apenas 18 puntos en dos fechas, el vigente monarca de constructores busca recuperar el terreno perdido ante el dominio de Mercedes.
El cambio de reglamento de la Fórmula 1 en 2026 ha barajado y dado de nuevo, y por ahora, las cartas no favorecen al campeón.
McLaren, la fuerza dominante de la temporada 2025, atraviesa un arranque de ciclo turbulento. Tras un fin de semana para el olvido en China, Zak Brown, director ejecutivo del equipo, lanzó un mensaje de unidad y ambición antes de partir hacia el Gran Premio de Japón.
Pese a un invierno que generaba ilusión —siendo uno de los equipos con más kilómetros en los tests de Baréin—, la realidad de los puntos ha sido un golpe de agua fría.
"Vamos a ganar Grandes Premios más pronto que tarde", sentenció Brown en un discurso dirigido al personal en la fábrica, buscando reanimar la moral de una estructura que pasó de la gloria absoluta a la incertidumbre técnica en apenas meses.
La adaptación a los nuevos monoplazas —más ligeros, compactos y con una dependencia eléctrica compleja— ha sido el talón de Aquiles del equipo papaya. Los números son fríos:
Australia: Un accidente prematuro de Oscar Piastri y un discreto quinto puesto del vigente campeón, Lando Norris.
China: Un doble abandono por fallas técnicas antes siquiera de la largada, dejando al equipo con apenas 18 unidades en la tabla de constructores.
La brecha con la punta es, hoy, preocupante.
En Melbourne, Norris cruzó la meta casi un minuto después del Mercedes de George Russell. En China, la diferencia en clasificación se estabilizó en el medio segundo; una eternidad para un equipo que hace solo seis meses no tenía rival.
No es la primera vez que McLaren debe navegar en aguas divididas. Zak Brown apeló a la memoria reciente de la escudería para inyectar confianza: "Tenemos a los dos mejores pilotos del mundo, al mejor equipo y la mejor cultura de carrera. Vamos a Japón a correr estos autos y les garantizo que volveremos a ganar".
La historia respalda su optimismo.
En 2024, el equipo comenzó la temporada sufriendo para entrar en los puntos y terminó el año como la referencia de la parrilla, sentando las bases para su dominio en 2025. Sin embargo, el desafío de 2026 es de una magnitud superior debido a la radicalidad del cambio técnico.
El Gran Premio de Japón aparece en el calendario como la prueba de fuego. En un trazado que premia la eficiencia aerodinámica y el equilibrio del chasis, McLaren deberá demostrar que los problemas de fiabilidad vistos en China quedaron atrás.
El objetivo es claro: dejar de hablar de baterías y trazas de velocidad para volver a hablar de podios.