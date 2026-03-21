Fórmula 1

McLaren: el campeón busca el rumbo tras un inicio de era decepcionante

Tras un inicio de era 2026 decepcionante, el CEO de la escudería de Woking instó al equipo a reorganizarse. Con apenas 18 puntos en dos fechas, el vigente monarca de constructores busca recuperar el terreno perdido ante el dominio de Mercedes.