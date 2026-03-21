IMSA

12 Horas de Sebring: Nico Varrone larga desde la cuarta fila

El piloto bonaerense, junto a sus compañeros de equipo en el Pratt Miller Motorsports, se ubicó en el octavo lugar de la clasificación. En una sesión dominada por el Lexus N°14, los Corvette Z06 GT3.R buscarán aprovechar el ritmo de carrera en una de las pruebas más duras del calendario de la IMSA.