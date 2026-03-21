12 Horas de Sebring: Nico Varrone larga desde la cuarta fila
El piloto bonaerense, junto a sus compañeros de equipo en el Pratt Miller Motorsports, se ubicó en el octavo lugar de la clasificación. En una sesión dominada por el Lexus N°14, los Corvette Z06 GT3.R buscarán aprovechar el ritmo de carrera en una de las pruebas más duras del calendario de la IMSA.
Varrone y el equipo Corvette buscan la gloria en las exigentes 12 Horas de Sebring
En la antesala de la segunda fecha del campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la tripulación del Corvette Z06 GT3.R N°4, integrada por el argentino Nicolás Varrone, Tommy Milner y Nicky Catsburg, completó la tanda cronometrada en la 8ª posición de la divisional GTD PRO.
Varrone y el equipo Corvette buscan la gloria en las exigentes 12 Horas de Sebring
Varrone y sus compañeros detuvieron el reloj en 1m59s465, quedando a menos de un segundo (0s985) de la pole position obtenida por el Lexus N°14 de Jack Hawksworth, Ben Barnicoat y Kyle Kirkwood.
El desafío de Corvette en el "bumpy" de Florida
Este último llega con un envión anímico importante tras su reciente victoria en el GP de Arlington de IndyCar.
Varrone y el equipo Corvette buscan la gloria en las exigentes 12 Horas de Sebring
Por su parte, el coche "hermano" de la estructura, el Corvette N°3, mostró una paridad notable al clasificarse en el 6° puesto, apenas unas décimas por delante del auto del piloto argentino.
El panorama de las categorías superiores
En la clase mayor, la GTP, la potencia de los prototipos híbridos se hizo sentir con el Cadillac V-Series.R N°31 de Pipo Derani, Jack Aitken y Tom Blomqvist, que se adjudicó la pole con un tiempo de 1m46s153.
Con las grillas ya definidas, todo queda listo para la largada de la competencia, que está prevista para este sábado a las 11:10 (hora de Argentina). Será una carrera de supervivencia de medio día, donde la gestión del tráfico y la fiabilidad mecánica serán tan importantes como la velocidad pura.