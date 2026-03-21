Debut con triunfo

Grito cordobés en Florida: Franco Girolami conquistó las dos horas de Sebring

En una actuación descollante y tras una gestión estratégica impecable, el piloto de Isla Verde se impuso en la división TCR junto a Tyler González. Fue su primera experiencia en el mítico trazado semipermanente, donde doblegaron la hegemonía de los Hyundai para sellar una victoria histórica.