Banfield venció a Tigre con un jugador menos y sueña con los playoffs

Banfield hizo fuerza con diez jugadores por la expulsión de Nicolás Meriano y aguantó a Tigre en el Florencio Sola para encontrar un buen triunfo por 1-0 con gol de Tiziano Perrotta.
El equipo dirigido por Pedro Troglio supo resistir con diez jugadores, gracias a un cabezazo decisivo que dejó al Matador sin chances de igualar el marcador.
El Taladro se encontró con el gol en el primer tiempo gracias a un tremendo cabezazo de Tiziano Perrotta cerca de la media hora de juego y puso entre las cuerdas a Tigre.
Una doble amarilla y roja para Nicolás Meriano complicó los planes de Banfield que debió aguantar todo el segundo tiempo con diez jugadores.
Ni Tigre pudo conseguir el empate ni el equipo de Pedro Troglio alcanzar más tranquilidad en el resultado. Sin embargo, Banfield salió victorioso, derrotó al Matador y se ilusiona con entrar a los playoffs del Torneo Apertura.
Tigre: Zenobio; Garay, Laso, Barrionuevo, Banegas; Santi López, Leyes, J. Elías, Cabrera; Russo y Oviedo. DT: Diego Dabove.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas; Neyder Moreno, Tomás Adoryan, David Zalazar; Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Cambios: Gómez x Daniele, Leyes x Martínez, Esquivel x Villegas, Perrotta x Adoryan, Cabrera x Fernández; Oviedo x Romero, Banegas x Álvarez, Zalazar x Rodríguez, Méndez x Sepúlveda.
Amonestados: López, Oviedo, Meriano, Leyes, Laso, Méndez.
Expulsado: Meriano.