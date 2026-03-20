Lobo Medina quedó bajo sospecha por chats filtrados y la polémica salpica otra vez a la AFA
Un árbitro de Primera División quedó en el centro de un nuevo escándalo tras la difusión de supuestos chats sobre un partido de 2021. Ya hubo una denuncia penal, un pedido sindical para apartarlo y fuertes repercusiones en el fútbol argentino.
Luis Lobo Medina quedó bajo sospecha tras la filtración de supuestos chats.
El fútbol argentino volvió a quedar envuelto en una fuerte controversia tras la difusión de supuestos chats que comprometerían al árbitro Luis Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon, un dirigente vinculado al entramado de la AFA. El contenido filtrado sugiere una posible injerencia arbitral en un partido del ascenso jugado en 2021 y reactivó viejas sospechas sobre aquella temporada.
La conversación que salió a la luz gira alrededor del empate 3 a 3 entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021 por la Primera Nacional. Según lo difundido, los mensajes incluyen referencias directas al arbitraje del encuentro, elogios por el supuesto “trabajo” realizado y un pedido de dinero posterior. La autenticidad de ese material, de todos modos, no fue confirmada oficialmente hasta ahora.
El partido que volvió a quedar bajo la lupa
Aquel Tigre-Mitre ya había quedado marcado por decisiones arbitrales muy discutidas. Entre las jugadas que reaparecieron en las últimas horas figura la expulsión de un jugador del equipo santiagueño en el primer tiempo y un penal muy cuestionado para Tigre en el complemento, en un partido que terminó teniendo peso en la pelea por el ascenso.
La filtración de los chats hizo que esas imágenes regresaran a la conversación pública casi cinco años después. El contexto agrava la repercusión porque Tigre terminó logrando el ascenso a Primera ese mismo año, en una campaña atravesada por cuestionamientos arbitrales que ya entonces habían generado ruido entre hinchas y dirigentes del ascenso.
Qué dicen los chats filtrados
En los mensajes atribuidos a ambos protagonistas, Beacon se presenta como “amigo de Pablo” y mantiene un intercambio con Lobo Medina antes y después del partido. Entre las frases difundidas aparece una en la que el árbitro asegura que “laburó una banda” porque Tigre “jugó mal”, y otra en la que se menciona la conformidad de un tercero con su actuación. También figura un pedido de 400 mil pesos.
Ese material habría surgido de una pericia sobre el celular de Beacon en una causa paralela. A partir de esa revelación, el caso saltó del terreno mediático al judicial y volvió a instalar un tema particularmente sensible para la AFA: la sospecha de manipulación de resultados en partidos decisivos del fútbol argentino.
"Juan Pablo, laburé una banda, jugó mal Tigre"
La denuncia penal y el pedido para apartarlo
El legislador porteño Facundo Del Gaiso presentó una denuncia penal contra Lobo Medina y Beacon para que se investigue un posible arreglo de partidos. La presentación formalizó el caso en la Justicia y abrió un nuevo frente para una polémica que ya había escalado con rapidez en el plano deportivo.
En paralelo, el sindicato de árbitros SADRA pidió que Lobo Medina no dirigiera el partido que tenía asignado para este viernes entre Banfield y Tigre, por la fecha 12 del Torneo Apertura. El reclamo buscó evitar que el mismo juez señalado por los chats volviera a arbitrar justamente a Tigre, el club mencionado en la conversación filtrada.
Hasta la tarde de este viernes, Lobo Medina seguía figurando en la designación oficial para Banfield-Tigre. La programación publicada por la AFA y replicada en distintos listados de la fecha 12 lo mantenía como árbitro principal del partido, pese al pedido de apartamiento y al impacto político del caso.
Ese detalle multiplicó el ruido alrededor del episodio. No solo por la gravedad de la acusación, sino por la coincidencia de que el árbitro apuntado quedara designado para un encuentro del mismo club que aparece mencionado en los chats. Esa superposición fue uno de los factores que más empujó la repercusión pública del caso.
Otro frente abierto para el arbitraje argentino
Desde 2021 hasta hoy, Lobo Medina logró afirmarse en la Primera División y siguió dirigiendo encuentros de la Liga Profesional. La aparición de estos chats lo devuelve ahora al centro de un debate mucho más profundo sobre controles, designaciones y transparencia en el arbitraje argentino.
El escándalo además impacta en un momento especialmente delicado para la dirigencia del fútbol argentino, con otras causas judiciales abiertas alrededor de la AFA. La filtración, la denuncia penal y el pedido sindical para apartarlo convirtieron el caso en uno de los episodios más resonantes del año dentro del fútbol local.