Escándalo arbitral

Lobo Medina quedó bajo sospecha por chats filtrados y la polémica salpica otra vez a la AFA

Un árbitro de Primera División quedó en el centro de un nuevo escándalo tras la difusión de supuestos chats sobre un partido de 2021. Ya hubo una denuncia penal, un pedido sindical para apartarlo y fuertes repercusiones en el fútbol argentino.