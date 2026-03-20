Así es la nueva camiseta alternativa de Argentina para el Mundial 2026: detalles y precios

A menos de 90 días del inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la nueva camiseta alternativa que utilizará el seleccionado nacional.
El flamante modelo ya se encuentra a la venta con diferentes opciones según su confección, desde una versión básica hasta otra idéntica a la utilizada en cancha.
A menos de 90 días del inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la nueva camiseta alternativa que utilizará el seleccionado nacional.
Con Lionel Messi como figura central de la presentación, la marca encargada de vestir al equipo difundió las primeras imágenes del diseño, acompañado por el lema “Orgullo” en redes sociales.
El nuevo modelo mantiene la línea de tonos oscuros que se viene utilizando en los últimos años, pero suma un detalle visual distintivo. La prenda presenta un entramado de líneas en distintas tonalidades de azul que convergen en el centro del pecho, formando la silueta de una pelota de fútbol.
El negro domina la base de la camiseta, mientras que los detalles en gris claro generan contraste en el cuello, las mangas y otros acabados. En estas zonas también aparecen las clásicas tres tiras de la marca junto al escudo de la AFA, integrados de manera armónica con el resto del diseño.
Una de las principales novedades se observa en la ubicación de los números. En esta edición, los dorsales se desplazan hacia el lado derecho del pecho, ya que el centro queda reservado para el parche de campeón de la FIFA que corresponde al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
En la parte posterior, la camiseta incorpora el tradicional Sol de Mayo junto a la inscripción “Argentina” y una bandera nacional reinterpretada con estética de fileteado porteño, sumando un guiño cultural al diseño general.
La opción más accesible es la “Versión Fan”, que incluye el escudo de la AFA y el parche de campeón, con un valor de $149.999. Por encima se ubica la “Versión Jugador”, idéntica a la que utilizan los futbolistas en cancha, con un precio de $219.999.
Dentro de la línea premium, la marca lanzó la “Messi Versión Jugador”, que alcanza los $249.999 e incluye el nombre y el número diez del capitán argentino en la espalda. Además, se presentó una variante de mangas largas, una propuesta innovadora que mantiene una estética similar a la versión para fanáticos y se comercializa al mismo valor que el modelo de Messi.