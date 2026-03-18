Confirmada: la última lista de convocados de la Selección Argentina previa al Mundial 2026
El DT dio a conocer la nómina para el amistoso del 31 de marzo ante Guatemala en La Bombonera. Será la última ventana de la Selección antes del Mundial 2026 y dejó regresos, apuestas y algunas ausencias resonantes.
Lionel Scaloni confirmó la lista para el amistoso ante Guatemala. Foto: Reuters
Lionel Scaloni oficializó este martes la lista de convocados de la Selección argentina para la fecha FIFA de marzo, en la que el equipo campeón del mundo enfrentará a Guatemala. El partido se jugará el 31 de marzo en La Bombonera y funcionará como la última presentación del seleccionado antes del inicio del Mundial 2026.
La nómina mantiene una base consolidada, con Lionel Messi al frente y varios campeones del mundo, pero también abre espacio para nombres que buscan afirmarse en el recambio.
Pese a la ilusión de los hinchas de Unión, no aparece Mateo Del Blanco, el joven lateral izquierdo que había empezado a sonar como una alternativa en una posición donde la Selección sigue en búsqueda de variantes. En ese sector, la novedad más marcada pasa por la convocatoria de Gabriel Rojas, de gran presente en Racing.
Lista de convocados de la Selección Argentina.
La presencia de Rojas se explica por su nivel sostenido en el fútbol argentino y por la necesidad de ampliar opciones en el carril izquierdo
También resaltan José López, hoy en Palmeiras; Valentín Barco, en Racing de Estrasburgo; y Gianluca Prestianni, en Benfica, recientemente apuntado por un supuesto caso de “racismo” contra el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr.
Scaloni convocó a Gabriel Rojas para reforzar la banda izquierda. Foto: Reuters
Una base firme con algunas ausencias
La lista conserva a varios pilares del ciclo, entre ellos Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Messi. Esa columna vertebral vuelve a marcar que, más allá de los retoques, la Selección llegará al Mundial con una base muy definida.
Al mismo tiempo, hubo ausencias de peso. No fueron convocados Lautaro Martínez ni Lisandro Martínez, mientras que tampoco apareció Franco Mastantuono. En algunos casos pesaron cuestiones físicas y en otros, decisiones futbolísticas vinculadas a continuidad, momento y perfil de la lista para este amistoso puntual.
Guatemala, la última prueba antes del Mundial
El amistoso ante Guatemala tomó forma después de la suspensión de la Finalissima con España. Por eso, esta convocatoria adquiere un valor especial: será la última prueba formal de la Selección antes del viaje al Mundial y una nueva oportunidad para que Scaloni evalúe nombres en puestos sensibles.
La AFA confirmó que el partido se disputará el martes 31 de marzo en La Bombonera. Allí, la Selección se despedirá de su gente antes de la Copa del Mundo que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá. La lista de marzo, entonces, se vuelve una foto muy cercana de lo que puede ser el plantel definitivo.