#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Con algunas sorpresas

Confirmada: la última lista de convocados de la Selección Argentina previa al Mundial 2026

El DT dio a conocer la nómina para el amistoso del 31 de marzo ante Guatemala en La Bombonera. Será la última ventana de la Selección antes del Mundial 2026 y dejó regresos, apuestas y algunas ausencias resonantes.

Lionel Scaloni confirmó la lista para el amistoso ante Guatemala. Foto: ReutersLionel Scaloni confirmó la lista para el amistoso ante Guatemala. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

Lionel Scaloni oficializó este martes la lista de convocados de la Selección argentina para la fecha FIFA de marzo, en la que el equipo campeón del mundo enfrentará a Guatemala. El partido se jugará el 31 de marzo en La Bombonera y funcionará como la última presentación del seleccionado antes del inicio del Mundial 2026.

La nómina mantiene una base consolidada, con Lionel Messi al frente y varios campeones del mundo, pero también abre espacio para nombres que buscan afirmarse en el recambio.

Mirá tambiénLa Selección argentina jugará en La Bombonera su último amistoso antes del Mundial

Los nombres que llaman la atención

Pese a la ilusión de los hinchas de Unión, no aparece Mateo Del Blanco, el joven lateral izquierdo que había empezado a sonar como una alternativa en una posición donde la Selección sigue en búsqueda de variantes. En ese sector, la novedad más marcada pasa por la convocatoria de Gabriel Rojas, de gran presente en Racing.

Lista de convocados de la Selección Argentina.Lista de convocados de la Selección Argentina.

La presencia de Rojas se explica por su nivel sostenido en el fútbol argentino y por la necesidad de ampliar opciones en el carril izquierdo

También resaltan José López, hoy en Palmeiras; Valentín Barco, en Racing de Estrasburgo; y Gianluca Prestianni, en Benfica, recientemente apuntado por un supuesto caso de “racismo” contra el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Final - Second Leg - Racing Club v Velez Sarsfield - Estadio Monumental Presidente Peron, Avellaneda, Argentina - September 23, 2025 Racing Club's Gabriel Rojas celebrates their first goal scored by Santiago Solari REUTERS/Agustin MarcarianScaloni convocó a Gabriel Rojas para reforzar la banda izquierda. Foto: Reuters

Una base firme con algunas ausencias

La lista conserva a varios pilares del ciclo, entre ellos Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Messi. Esa columna vertebral vuelve a marcar que, más allá de los retoques, la Selección llegará al Mundial con una base muy definida.

Al mismo tiempo, hubo ausencias de peso. No fueron convocados Lautaro Martínez ni Lisandro Martínez, mientras que tampoco apareció Franco Mastantuono. En algunos casos pesaron cuestiones físicas y en otros, decisiones futbolísticas vinculadas a continuidad, momento y perfil de la lista para este amistoso puntual.

Guatemala, la última prueba antes del Mundial

El amistoso ante Guatemala tomó forma después de la suspensión de la Finalissima con España. Por eso, esta convocatoria adquiere un valor especial: será la última prueba formal de la Selección antes del viaje al Mundial y una nueva oportunidad para que Scaloni evalúe nombres en puestos sensibles.

La AFA confirmó que el partido se disputará el martes 31 de marzo en La Bombonera. Allí, la Selección se despedirá de su gente antes de la Copa del Mundo que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá. La lista de marzo, entonces, se vuelve una foto muy cercana de lo que puede ser el plantel definitivo.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Lionel Messi
Lionel Scaloni
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro