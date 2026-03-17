La Selección cerró un amistoso con Guatemala después de la suspensión de la Finalissima

La Selección argentina ya tiene rival para la fecha FIFAde marzo. Después de la cancelación de la Finalissima frente a España, el equipo de Lionel Scaloni recibirá a Guatemala el martes 31 de marzo en un amistoso que servirá como despedida ante su público antes del Mundial 2026. La sede todavía no fue confirmada.
El anuncio fue realizado por la AFA a través de sus canales oficiales, donde informó que el seleccionado volverá a presentarse en el país a fines de este mes. La decisión llegó después de que se cayera el partido previsto con España, un cruce que había generado gran expectativa por enfrentar a los campeones de América y Europa.
La Finalissima con España fue suspendida por el conflicto en Medio Oriente.
Se cayó la Finalissima y hubo que buscar rival
La Finalissima estaba prevista para el 27 de marzo en Qatar, pero terminó suspendida por la escalada del conflicto en Medio Oriente. El contexto regional complicó la logística y la seguridad del evento, y no hubo acuerdo posterior para trasladar el partido a otra sede.
En medio de esas negociaciones aparecieron distintas alternativas, entre ellas la chance de jugar en Madrid o en Italia. Ninguna terminó cerrándose y el amistoso con Guatemala surgió como solución de urgencia para que Argentina no se quedara sin actividad en esta ventana internacional.
El amistoso será la última presentación antes del Mundial 2026. Foto: Fernando Nicola
El último ensayo antes del Mundial
El partido del 31 de marzo quedará como el último compromiso de la Selección antes del arranque de la Copa del Mundo 2026. Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia y compartirá el Grupo J con Austria y Jordania en la fase inicial del torneo.
En ese contexto, el amistoso con Guatemala funcionará como una última prueba para empezar a perfilar detalles del plantel y del equipo antes del viaje al Mundial. También será una despedida frente a los hinchas argentinos, en un año en el que el calendario quedó atravesado por suspensiones y cambios forzados.
Una fecha FIFA con un solo partido
Con este cambio, la Selección afrontará otra ventana internacional con un único encuentro, algo poco habitual entre los seleccionados de primer nivel. La última presentación del equipo en una fecha FIFA había sido la victoria 2-0 sobre Angola en noviembre.
Por ahora, resta conocerse en qué estadio se jugará el amistoso del 31 de marzo. Lo que sí quedó confirmado es que será en Buenos Aires y que marcará la última función de la Scaloneta en el país antes de defender el título mundial en Estados Unidos, México y Canadá.