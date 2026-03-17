La FIFA y YouTube firmaron una alianza histórica para la transmisión del Mundial 2026
Por primera vez, los canales oficiales de los titulares de derechos podrán emitir en directo los primeros diez minutos de cada partido. El acuerdo busca captar a las audiencias jóvenes y potenciar la interacción global a través de contenidos exclusivos.
La FIFA y YouTube firmaron una alianza histórica para la transmisión del Mundial 2026.
La FIFA ha dado un paso disruptivo en la forma en que el mundo consumirá el fútbol. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el organismo rector anunció que YouTube será la plataforma preferente del torneo.
Esta alianza estratégica no solo involucra a la plataforma de Google, sino que integra a los titulares de los derechos audiovisuales y a una red global de creadores de contenido para multiplicar el alcance del evento.
El objetivo central es brindar al público más opciones para disfrutar del torneo, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de las audiencias digitales. "Esta colaboración refuerza nuestra ambición de maximizar el impacto del torneo en un panorama mediático en constante evolución", señalaron desde la FIFA a través de un comunicado oficial.
El acuerdo busca captar a las audiencias jóvenes a través de Youtube. Crédito: Reuters.
El "gancho" de los diez minutos en vivo
La gran novedad de este acuerdo, inédita en la historia de la competición, es la posibilidad de que los canales oficiales retransmitan los diez primeros minutos de cada partido en directo y de forma gratuita por sus canales de YouTube.
Esta estrategia funciona como un "aperitivo" para los aficionados, permitiéndoles vivir la emoción del pitido inicial antes de invitarlos a seguir la cobertura completa en las señales tradicionales o plataformas pagas.
Además, el acuerdo faculta a los medios colaboradores oficiales para retransmitir íntegramente una selección de encuentros a través de YouTube en regiones específicas, con el fin de promocionar la competición en mercados estratégicos y llegar a rincones donde la televisión por cable o satélite tiene menor penetración.
Más allá de los partidos en vivo, la alianza apuesta fuerte por el contenido a la carta. Los canales autorizados podrán publicar:
Resúmenes ampliados y mejores jugadas casi en tiempo real.
Imágenes inéditas de los estadios y los vestuarios (detrás de escena).
Vídeos cortos (Shorts) diseñados para la viralización en dispositivos móviles.
Un punto clave es la integración de creadores de contenido. Por primera vez, un grupo selecto de YouTubers tendrá acceso a los archivos digitales de la FIFA y a los estadios para generar una narrativa diferente, enfocada en el color de las hinchadas y el drama humano detrás de los 104 partidos que darán forma al Mundial más grande de la historia.
Innovación digital en el Mundial. Crédito: FIFA.
Monetización y alcance global
Para los medios de comunicación que poseen los derechos, esta alianza representa una oportunidad dorada de monetización. YouTube permitirá a estos socios generar ingresos directos a través de la plataforma, conectando con los millones de usuarios que buscan información del Mundial en el buscador de videos más grande del planeta.
Con 48 selecciones en competencia, la FIFA busca que cada rincón del mundo tenga una ventana abierta al Mundial, eliminando barreras y llevando el fútbol a la pantalla que cada fan prefiera.