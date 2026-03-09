Irak pidió a la FIFA suspender su repechaje rumbo al Mundial 2026 por el cierre del espacio aéreo

Irak llevó el conflicto de Medio Oriente al tablero del Mundial 2026. La federación iraquí elevó un pedido formal para aplazar su repechaje del 31 de marzo en Monterrey, México, por problemas de traslado, seguridad y documentación.
La federación de Irak solicitó a la FIFA aplazar el repechaje del 31 de marzo en Monterrey. Alegó cierre de espacio aéreo, riesgos de seguridad y demoras con visas, en plena escalada bélica en Medio Oriente.
Irak llevó el conflicto de Medio Oriente al tablero del Mundial 2026. La federación iraquí elevó un pedido formal para aplazar su repechaje del 31 de marzo en Monterrey, México, por problemas de traslado, seguridad y documentación.
El mayor obstáculo es el cierre del espacio aéreo iraquí, una medida que dejó a gran parte del plantel sin posibilidad de salir por vía aérea. El equipo tiene un núcleo fuerte de futbolistas que actúan en la liga local y no puede reunirse.
La situación también afectó la planificación previa: la concentración en Houston, que estaba prevista como escala de preparación, fue cancelada. La federación entiende que llegar sin trabajo conjunto sería una desventaja deportiva.
El entrenador Graham Arnold permanece en Emiratos Árabes Unidos, sin poder ingresar a Irak para conducir los entrenamientos. La imposibilidad de reunir cuerpo técnico y jugadores profundiza el cuadro.
Ante el bloqueo, se evaluó un plan alternativo: un traslado por tierra hacia Turquía y luego un vuelo desde Estambul rumbo a México. Irak rechazó esa idea por el riesgo de atravesar zonas sensibles en el norte del país.
A la crisis de transporte se sumó un problema burocrático: jugadores y miembros del staff todavía no lograron visas para México y Estados Unidos, un punto que complica cualquier cronograma de emergencia.
Por eso, la federación pidió una resolución rápida. Cuanto más se estire la incertidumbre, más difícil será reorganizar pasajes, entrenamientos y logística, en un calendario que ya viene comprimido por la temporada de clubes.
El partido de Monterrey define un boleto a la Copa del Mundo. Irak debe enfrentar al ganador del cruce previo entre Surinam y Bolivia, dentro del torneo clasificatorio intercontinental organizado por FIFA.
En el formato, seis selecciones pelean por dos plazas: dos equipos avanzan directo a finales y otros cuatro juegan semifinales. Irak quedó encuadrado en el camino que desemboca en la definición en México.
En paralelo, en el entorno del fútbol internacional circulan escenarios hipotéticos vinculados a la continuidad de Irán en el Mundial, aunque por ahora no hay decisión oficial de FIFA sobre cambios de cupos.