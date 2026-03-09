Guerra en Medio Oriente

Irak pidió a la FIFA suspender su repechaje rumbo al Mundial 2026 por el cierre del espacio aéreo

La federación de Irak solicitó a la FIFA aplazar el repechaje del 31 de marzo en Monterrey. Alegó cierre de espacio aéreo, riesgos de seguridad y demoras con visas, en plena escalada bélica en Medio Oriente.