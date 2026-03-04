Video

Quiénes interpretan "Somos más", la canción del Mundial 2026 que ya es furor en redes

A exactamente 100 días de que ruede la pelota en el Estadio Azteca, la música mundialista ya salió a la cancha. Con la entrerriana Emilia Mernes como estandarte nacional, el tema "Somos más" busca convertirse en el corazón de la hinchada latina en la cobertura de la cadena Telemundo.