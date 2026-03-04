Quiénes interpretan "Somos más", la canción del Mundial 2026 que ya es furor en redes
A exactamente 100 días de que ruede la pelota en el Estadio Azteca, la música mundialista ya salió a la cancha. Con la entrerriana Emilia Mernes como estandarte nacional, el tema "Somos más" busca convertirse en el corazón de la hinchada latina en la cobertura de la cadena Telemundo.
Con la participación estelar de la argentina Emilia Mernes, junto a referentes de la talla de Carlos Vives y Wisin, se lanzó oficialmente "Somos más", la pieza musical que identificará la cobertura de la cadena Telemundo. El tema busca unir al continente bajo un mismo sentimiento, mientras que, en paralelo, la FIFA confirmó a Robbie Williams y Laura Pausini como las voces del himno institucional del torneo.
¿Quiénes interpretan la canción del Mundial 2026?
La selección de artistas para "Somos más" fue estratégica: una mezcla de trayectoria y el impacto del streaming actual. Los cuatro protagonistas son:
Emilia Mernes (Argentina): La artista aporta la frescura del pop urbano que domina los charts.
Carlos Vives (Colombia): El rey del vallenato le da la cuota de folklore y alegría indispensable.
Wisin (Puerto Rico): Una leyenda del reggaetón que inyecta potencia y ritmo.
Xavi (México-EE.UU.): El joven fenómeno de los corridos tumbados, clave para los países anfitriones.
La letra es un llamado a la unión sin fronteras. “Ponte la camiseta y trae toda la barra, salta la ola y canta un gol con toda el alma”, reza uno de los versos.
"Desire": el toque europeo para el himno de la FIFA
Más allá de los hits televisivos, la FIFA presentó su propio himno oficial: "Desire". Esta colaboración de escala global es interpretada por el británico Robbie Williams y la italiana Laura Pausini.
A diferencia del ritmo urbano de "Somos más", esta pieza busca un tono más épico y solemne para representar la magnitud del torneo más grande de la historia, que contará por primera vez con 48 selecciones. Mientras una sonará en las previas y las hinchadas, la otra será la melodía de los momentos protocolares del certamen.
Las melodías que marcaron la historia
Cada edición de la Copa del Mundo asocia sus imágenes a una melodía que queda grabada en la memoria colectiva. En los últimos 20 años, la lista ha sido ecléctica:
Por primera vez, participarán 48 selecciones nacionales, lo que derivará en un total de 104 partidos. Con sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, la organización ya confirmó que el escenario para la gran final será el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
A medida que el reloj retrocede, la música acorta las distancias. Ya sea con el beat urbano de Emilia o la potencia lírica de Pausini y Williams, el Mundial 2026 ya empezó a sonar. Para el hincha argentino, la expectativa es doble: ver a nuestros artistas en la cima del mundo y soñar con que estas melodías se conviertan en el eterno recuerdo de la cuarta estrella.