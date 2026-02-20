Cazzu brilló por dos y María Becerra la rompió con un show en vivo: la noche argentina en los Premios Lo Nuestro

La noche del jueves, el Kaseya Center fue el escenario de una ceremonia que combinó premiación, cruces en backstage y una alfombra roja con fuerte presencia sudamericana.
La gala de Premio Lo Nuestro 2026 en Miami tuvo acento argentino: Cazzu se llevó dos premios y María Becerra fue una de las figuras del show con una performance que levantó al público.
En ese marco, Cazzu quedó en el centro de la escena al consagrarse como Artista Pop Femenina del Año y sumar también Canción del Año – Pop por Con otra.
El doble golpe tuvo, además, valor simbólico: la categoría la enfrentaba a nombres pesados del circuito latino y global, como Shakira, Emilia y Laura Pausini, entre otras figuras.
La música argentina también tuvo su momento de alto voltaje cuando María Becerra debutó en el escenario principal con una versión enérgica de Hace calor, tema grabado junto a El Alfa y Xross.
Durante la ceremonia, además, Becerra apareció entre las nominadas a Mejor Combinación Femenina y su presentación fue recibida con un aplauso generalizado, según reconstruyó la cobertura del evento.
Maria Becerra en la alfombra de Premio Lo Nuestro junto a Shanina, Gladys, Jojo y Maite. 🔥pic.twitter.com/JUoMBMNUee— María Becerra Data (@BecerraData) February 19, 2026
Antes del show, la cantante había captado flashes en la alfombra con un look rosa pastel -falda satinada con abertura y corsé rígido- que reforzó el clima de “noche grande” desde la previa.
En ese mismo recorrido se dio otro cruce argentino: Ángela Leiva compartió un video de su encuentro con Becerra en la entrada del recinto y recordó su propia presencia en la gala, donde figuró nominada como Artista femenina del año – Música mexicana tras una nueva versión tex mex de Amiga Traidora.