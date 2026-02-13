Rumores de conflicto

María Becerra y Emilia Mernes: el contundente "unfollow" que marca el fin de su amistad

Tras meses de especulaciones sobre una posible rivalidad, "La Nena de Argentina" tomó una actitud en redes sociales que no dejó dudas sobre el estado actual de su vínculo con la intérprete de ".mp3". Los detalles de una relación que parece haber llegado a su fin.