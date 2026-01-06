Emilia Mernes lanza “Perra Exclusive” y desembarca en el negocio inmobiliario

Emilia Mernes, una de las figuras más destacadas del pop urbano argentino, decidió diversificar su perfil artístico y dar un salto hacia el mundo empresarial. La artista de 29 años acaba de lanzar “Perra Exclusive S.A.”, una sociedad anónima destinada a operar en el rubro inmobiliario, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un capital inicial de 30 millones de pesos.
El nombre de la firma —que no pasó desapercibido en redes sociales— se relaciona directamente con su identidad artística, haciendo alusión a su hit "La Chain", donde la palabra “perra” cobra fuerza como símbolo de empoderamiento.
Emilia Mernes desembarca en el negocio inmobiliario.
Qué hará “Perra Exclusive”
La nueva empresa tendrá un enfoque integral en el negocio de los bienes raíces. Según consta en los registros oficiales, la sociedad tiene por objeto:
La compra, venta y permuta de inmuebles.
Alquiler y administración de propiedades urbanas y rurales.
Desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.
Consultoría y servicios de asesoramiento en operaciones del sector.
Además, Perra Exclusive está habilitada para llevar a cabo estudios de mercado, gestiones financieras vinculadas al desarrollo de proyectos y otras actividades complementarias que le permitirán operar con flexibilidad en un mercado en constante transformación.
La sociedad fue constituida por Emilia Mernes junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, quien será la presidenta de la firma. Emilia figura como directora suplente, lo que sugiere una participación estratégica en la toma de decisiones, mientras mantiene el foco principal en su carrera artística.
El vínculo familiar parece ser un pilar clave en esta nueva etapa: madre e hija han trabajado juntas anteriormente en la gestión de los asuntos profesionales de la artista, y ahora consolidan esa relación también en el plano empresarial.
La sociedad fue constituida por Emilia Mernes junto a su madre.
Una tendencia entre celebridades
Con este paso, Emilia Mernes se suma a la creciente lista de figuras del espectáculo y el deporte que deciden invertir en el mercado inmobiliario como forma de diversificar ingresos y asegurar capital. Tal como lo han hecho otros artistas y deportistas de renombre, la cantante entrerriana busca así construir una base sólida fuera del mundo del entretenimiento.
Además, no es la primera incursión empresarial de Mernes: en los últimos años ha registrado sociedades vinculadas a producciones audiovisuales, giras y management artístico, consolidando una marca personal que trasciende lo musical.
“Perra Exclusive” no solo representa una inversión, sino también una extensión de la identidad de Emilia como marca. El nombre, disruptivo y provocador, apunta a un público joven, moderno y con afinidad hacia propuestas innovadoras.
En un rubro históricamente conservador como el inmobiliario, la irrupción de una figura pop con una empresa propia marca un giro llamativo que puede abrir nuevas oportunidades de comunicación, marketing y vinculación con el público.
Con “Perra Exclusive”, Emilia Mernes abre un nuevo capítulo en su carrera, esta vez desde el mundo corporativo. El proyecto combina estrategia empresarial, identidad artística y capital simbólico, en una jugada que refuerza su perfil multifacético. Desde ahora, además de llenar estadios, buscará también posicionarse en el competitivo mercado inmobiliario argentino.