Mala noche para Emilia Mernes en su inicio de gira en Miami: qué pasó

Emilia Mernes, una de las artistas que más reproducciones de su música tiene en Argentina, tuvo un duro inicio en su gira por Estados Unidos, a pesar de haberse adjudicado shows “sold out”.
La cantante no logró llenar el foro de sus primeras presentaciones en Miami, que se destacaron por la poca concurrencia y fuertes críticas de quienes participaron del evento.
Si bien Mernes llenó varios estadios en Argentina y en Latinoamérica, no fue el mismo caso con su tour estadounidense. Pero lo que más llamó la atención fue el descontento de algunos fanáticos que sí asistieron al concierto en The Fillmore Miami Beach.
A través de las redes sociales, varios espectadores expresaron su enojo después de presenciar el show. Entre los comentarios que circularon, sus propios fanáticos mencionaron la “falta de carisma” y la performance de la artista, describiendo el espectáculo como "el show más horrible que vi en mi vida", "cero carisma", "habla como boba hoteando" y "Ni camina bien".
Por otra parte, desde el equipo de Mernes, el show se promocionaba como “sold out” y con entradas agotadas, mientras que la propia concurrencia dio a relucir lo contrario. Emilia aún tiene fechas en Los Ángeles, Nueva York y México.
En una reciente entrevista, la cantante entrerriana se refirió a un pasado reportaje donde se le consultó por la situación política y social de Argentina y ella quedó callada, por lo que "saltó" un colaborador.
"Me quedé tiesa como el meme. No tenía la respuesta. Yo venía de estar de gira por España, estaba fuera de situación y no estaba al tanto de lo que ocurría”, dijo.
“No me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mí, que no está bien”, aseveró.
Mernes contó entonces que si bien no está al tanto de política sí se encuentra muy conectada con la realidad del país: “Sé las cosas que pasan. Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora y yo estudié en una universidad pública. Estoy conectada con mi país, con la realidad y me interpela lo que pasa”.
“Lo que sucede es que me piden una explicación o una respuesta a mí, y yo no tengo esas respuestas. Hago lo que puedo con mi granito de arena”, blanqueó sobre las exigencias a las que se enfrenta por parte de los medios o las redes sociales.
“Me siento subestimada y sé que muchas de las cosas que me dicen no son reales, pero a veces me las creo. Hay cosas que me afectan y estoy tratando de ver cómo mejoro, buscando las herramientas para crecer”, cerró Emilia Mernes.
