Video: Emilia Mernes vivió un momento incómodo en su show en México

Durante su presentación, la cantante intentó motivar al público con una coreografía, pero la falta de participación generó gestos de sorpresa e incomodidad.

Polémica en redes por la reacción del público a Emilia Mernes en México.
 17:45
Por: 

Emilia Mernes continúa su gira internacional y recientemente se presentó en México, donde buscó acercarse al público con su habitual energía y estilo. La cantante intentó que los asistentes se sumaran a una coreografía durante su show. Sin embargo, la respuesta del público fue menor a la esperada, generando un momento incómodo que no pasó desapercibido.

La fría reacción del público

En pleno espectáculo, Emilia pidió a los presentes seguir una rutina sencilla y, visiblemente sorprendida por la falta de participación, comentó: “No, no, la cantidad de gente que no lo está haciendo me ofende. 5, 6, 7 y…”.

A pesar de repetir la indicación varias veces, la cantante no logró motivar al público, y en un gesto de frustración levantó los lentes para insistir: “Me levantan las manos por favor, te lo pido. 5, 6, 7 y…”. Este episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios comentaron y debatieron la reacción de los mexicanos ante su show.

Emilia MernesLa artista con su característico estilo y vestimenta llamativa.

Polémica y repercusión en redes

El momento incómodo coincidió con la reciente burla ligera de Emilia hacia Ángela Aguilar, lo que muchos fans recordaron al comentar sobre el desempeño del público. Las críticas no tardaron en aparecer: “Me parece que es porque se burló de Ángela”, escribió un usuario, mientras que otros apuntaron a su futuro en México: “No vuelve nunca más a México”.

Emilia MernesEmilia Mernes durante una de sus presentaciones en el escenario.

Hubo también quienes defendieron a la cantante: “Che, yo no la banco, pero en esta tiene razón… ponele onda, canta pop y cumbia, es normal querer que la gente se enganche”. Sin embargo, algunos mensajes fueron más duros y abordaron la relación histórica entre ambos países: “El día que entiendan que en México no quieren a los argentinos ahí se acaba esta boludez. ¡No nos quieren! Punto”.

