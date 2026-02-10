María Becerra en Perú: el video como bombera voluntaria que es viral
La artista argentina sorprendió a sus seguidores al participar de un entrenamiento con el Cuerpo General de Bomberos en Lima. "En la próxima emergencia te rescato yo", lanzó con humor tras cumplir con los exigentes desafíos físicos.
María Becerra no deja de sorprender, y no solo por sus récords en las plataformas de streaming. En medio de su visita a Perú, la cantante argentina decidió alejarse por unas horas de las luces del escenario para sumergirse en una realidad mucho más arriesgada: la de los bomberos voluntarios. La joven quilmeña se puso el uniforme estructural, el casco y participó activamente de las tareas de entrenamiento, una experiencia que calificó como "inolvidable".
Entrenamiento de élite en Lima
La actividad tuvo lugar este martes 10 de febrero en una de las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Lejos de ser una simple visita protocolar para las fotos, "La Nena de Argentina" se involucró en las maniobras de preparación que realizan los efectivos diariamente.
Becerra aprendió el manejo de mangueras de alta presión, las técnicas de ascenso en escaleras de emergencia y los protocolos de seguridad ante incendios urbanos. La artista compartió cada momento en sus redes sociales, mostrando el respeto y la admiración que siente por quienes arriesgan su vida de manera altruista.
"En la próxima te rescato yo"
Fiel a su estilo auténtico y cercano, María bromeó sobre su desempeño físico durante la jornada. A pesar del peso del equipo —que puede superar los 25 kilos—, se mostró entusiasta y decidida. "En la próxima emergencia te rescato yo", dijo en un video donde se la ve operando una línea de agua con total concentración.
"Es increíble la fuerza y el corazón que le ponen. Ser bombero voluntario es una vocación de servicio puro y hoy pude sentir apenas un poquito de ese esfuerzo", reflexionó la cantante ante la mirada de los efectivos peruanos, quienes le agradecieron la visibilidad que le otorga a su labor.
Un presente de compromiso
Este gesto de la intérprete de "Automático" se da en un contexto donde su figura trasciende lo musical para consolidarse como una referente de acciones sociales y humanas. Tras el entrenamiento, María Becerra continuará con su agenda en el país andino, pero dejó en claro que la experiencia en el cuartel ha sido uno de los puntos más altos de su gira.