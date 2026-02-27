Una de las mayores promesas argentinas se perderá el Mundial 2026 por una dura lesión

El fútbol siempre encuentra una forma cruel de frenar el envión. Valentín Carboni se lesionó en una práctica y el diagnóstico fue el peor: rotura de ligamentos de la rodilla derecha, con un tiempo de recuperación que lo dejará varios meses fuera de las canchas.
En Racing, la noticia pegó como un mazazo. Y en la Selección también: el mediapunta de 20 años era uno de los jóvenes que buscaba sumar minutos fuertes en el primer semestre para volver a meterse en el radar de Lionel Scaloni.
carboni
De Europa a Avellaneda, una apuesta por minutos
Carboni había tomado una decisión grande para su edad: salir del circuito europeo para jugar y sostener continuidad. Formado en Inter, con un paso por Francia y regreso a Italia, eligió Racing como un escenario para competir en serio y recuperar ritmo.
En Avellaneda lo recibieron con ilusión. Por el talento, por la versatilidad y por esa sensación de que, si lograba engancharse rápido, podía ser una pieza diferencial para el equipo de Gustavo Costas.
Carboni ha sido uno de los juveniles favoritos de Lionel Scaloni.
La carrera por un lugar y la lista que siempre se mueve
A poco más de 100 días del Mundial 2026, Carboni estaba dentro de un grupo de nombres jóvenes que podían pelear un lugar en un sector del ataque donde el entrenador todavía no tiene todo sellado. En esa misma disputa asoman Nico Paz, Franco Mastantuono y Matías Soulé.
Valentín ya había vivido la experiencia de cerca: fue convocado en 2024, integró el plantel campeón de la Copa América y sumó minutos ante Perú. Ese torneo, además, dejó el hueco simbólico de la despedida de Ángel Di María.
Qué se sabe del momento de la lesión
En el Cilindro trascendió que la jugada fue sin contacto: una torsión, la pierna trabada contra el césped y el dolor inmediato. Después, el recorrido habitual: estudios, confirmación y un escenario de recuperación larga.
Racing lo esperaba para el tramo fuerte: playoffs del Apertura y el inicio de la Copa Sudamericana. La lesión obliga a recalcular. Para el jugador, la pelea ahora pasa por la rehabilitación, el quirófano y una vuelta sin apuros.