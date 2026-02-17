Se lesionó un referente de la Selección Argentina a meses del Mundial
Los estudios confirmaron una lesión muscular de Nico González y se estima una baja de al menos 21 días. Atlético pierde una pieza clave y Scaloni monitorea su evolución pensando en la Finalissima ante España.
Nico González sufrió una lesión muscular tras sentir molestias en el partido del domingo. Foto: Reuters
La Selección Argentina recibió una señal de alerta a poco más de un mes de la Finalissima. Nico González, uno de los jugadores con mayor continuidad en el ciclo de Lionel Scaloni, fue diagnosticado con una lesión muscular tras sentir molestias en el partido del domingo.
Los estudios médicos realizados este lunes confirmaron el problema y, aunque el club no informó plazos exactos, la estimación inicial ubica la recuperación en torno a los 21 días, sujeta a la respuesta del jugador al trabajo de fisioterapia.
Atlético deberá reacomodar opciones en ataque durante las próximas semanas por la baja del argentino. Foto: Reuters
Baja sensible para Simeone en un tramo decisivo
La lesión también golpea a Diego Simeone, que pierde una alternativa clave para un calendario exigente. De acuerdo al panorama trazado, González quedaría al margen de compromisos importantes de las próximas semanas.
En esa seguidilla, se mencionan partidos determinantes y cruces de eliminación directa, un escenario que obliga al cuerpo técnico del Atlético a rearmar piezas en ataque y a dosificar esfuerzos mientras avanza febrero.
Lionel Scaloni sigue la evolución del futbolista con la Finalissima ante España en el horizonte. Foto: Reuters
Scaloni, los tiempos y la Finalissima en el horizonte
En Ezeiza, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del futbolista. Con la Finalissima 2026 ante España prevista para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, el margen es ajustado, pero no clausura la chance de que llegue con ritmo si la recuperación avanza sin contratiempos.
Para Scaloni, González es una opción recurrente: cuando no arranca, suele ser uno de los primeros recambios. Su valor también está en la versatilidad, porque puede aportar desde posiciones ofensivas, en el mediocampo e incluso como lateral izquierdo, siempre con intensidad y recorrido.
El caso se suma a otras complicaciones físicas en el plantel del Atlético, donde ya figuraba Pablo Barrios, y abre un período de seguimiento fino: tiempos médicos, readaptación y la necesidad de volver a competir antes de una cita que el cuerpo técnico argentino quiere encarar con el plantel completo.