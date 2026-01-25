Alarma en la Scaloneta

Foyth se rompió el tendón de Aquiles y se operará: golpe para la Selección rumbo al Mundial

Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en el partido de Villarreal ante Real Madrid y deberá pasar por el quirófano. La lesión lo deja fuera de competencia por meses y enciende alarmas en el plan de Lionel Scaloni.