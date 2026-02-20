#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Se perderá algunas semanas

Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y Scaloni mira el calendario rumbo a la Finalissima

Inter comunicó que Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo izquierdo y será reevaluado la próxima semana. A semanas de la Finalissima ante España, su recuperación entra en el radar de Scaloni.

Inter informó una distensión en el sóleo izquierdo y una reevaluación la próxima semana. Foto: ReutersInter informó una distensión en el sóleo izquierdo y una reevaluación la próxima semana. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

El Inter llevó tranquilidad parcial y, al mismo tiempo, encendió el foco en la Selección: Lautaro Martínez tiene una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, según informó el club tras los estudios realizados en Rozzano. El "Toro" se suma a las recientes lesiones de Juan Foyth y Nico González.

El comunicado oficial precisó que el delantero se sometió a pruebas médicas e instrumentales y que el cuadro será reevaluado la próxima semana, sin un plazo cerrado de regreso.

La noticia llega después de que el “Toro” saliera con molestias en un partido internacional del equipo italiano, un contexto que aceleró especulaciones y obligó a esperar el diagnóstico clínico.

Soccer Football - LaLiga - Villarreal v Real Madrid - Estadio de la Ceramica, Villarreal, Spain - January 24, 2026 Villarreal's Juan Foyth is consoled by Real Madrid's Franco Mastantuono as he is helped off the field by medical staff after sustaining an injury REUTERS/Pablo MoranoFoyth se perderá toda competición de la albiceleste. Foto: Reuters

El calendario que mira Scaloni

Con la Finalissima ante España en el horizonte cercano, la distensión abre una cuenta regresiva: el desafío no es solo el alta, sino cuánto ritmo real podrá sumar antes de volver a competir al máximo nivel.

En el día a día del Inter, la expectativa pasa por la evolución de la zona afectada y por la reevaluación anunciada, que marcará si el regreso puede ser rápido o si la recuperación demandará más prudencia.

El caso se sigue con lupa en Ezeiza por una razón obvia: Lautaro es una de las piezas que ordenan el ataque y, cuando no está de arranque, suele empujar el partido desde el banco con peso específico.

Soccer Football - LaLiga - Rayo Vallecano v Atletico Madrid - Estadio Municipal de Butarque, Leganes, Spain - February 15, 2026 Atletico Madrid's Nicolas Gonzalez during the warm up before the match REUTERS/Ana BeltranTodavía no se sabe si Nico González podrá ser parte del plantel argentino. Foto: Reuters

Entre la cautela y la esperanza

La lectura inmediata es de cautela: el sóleo suele pedir tiempos finos y la agenda de clubes no regala pausas. Pero el diagnóstico también evita escenarios más pesados que se temían en el primer impacto.

Inter evaluará su evolución semana a semana. Y la Selección, también: la Finalissima se prepara con nombres, pero sobre todo con cuerpos listos.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Lionel Scaloni
Selección Argentina de Fútbol
España

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro