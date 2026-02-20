Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y Scaloni mira el calendario rumbo a la Finalissima
Inter comunicó que Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo izquierdo y será reevaluado la próxima semana. A semanas de la Finalissima ante España, su recuperación entra en el radar de Scaloni.
Inter informó una distensión en el sóleo izquierdo y una reevaluación la próxima semana. Foto: Reuters
El Inter llevó tranquilidad parcial y, al mismo tiempo, encendió el foco en la Selección: Lautaro Martínez tiene una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, según informó el club tras los estudios realizados en Rozzano. El "Toro" se suma a las recientes lesiones de Juan Foyth y Nico González.
El comunicado oficial precisó que el delantero se sometió a pruebas médicas e instrumentales y que el cuadro será reevaluado la próxima semana, sin un plazo cerrado de regreso.
La noticia llega después de que el “Toro” saliera con molestias en un partido internacional del equipo italiano, un contexto que aceleró especulaciones y obligó a esperar el diagnóstico clínico.
Foyth se perderá toda competición de la albiceleste. Foto: Reuters
El calendario que mira Scaloni
Con la Finalissima ante España en el horizonte cercano, la distensión abre una cuenta regresiva: el desafío no es solo el alta, sino cuánto ritmo real podrá sumar antes de volver a competir al máximo nivel.
En el día a día del Inter, la expectativa pasa por la evolución de la zona afectada y por la reevaluación anunciada, que marcará si el regreso puede ser rápido o si la recuperación demandará más prudencia.
El caso se sigue con lupa en Ezeiza por una razón obvia: Lautaro es una de las piezas que ordenan el ataque y, cuando no está de arranque, suele empujar el partido desde el banco con peso específico.
Todavía no se sabe si Nico González podrá ser parte del plantel argentino. Foto: Reuters
Entre la cautela y la esperanza
La lectura inmediata es de cautela: el sóleo suele pedir tiempos finos y la agenda de clubes no regala pausas. Pero el diagnóstico también evita escenarios más pesados que se temían en el primer impacto.
Inter evaluará su evolución semana a semana. Y la Selección, también: la Finalissima se prepara con nombres, pero sobre todo con cuerpos listos.