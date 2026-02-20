Se perderá algunas semanas

Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y Scaloni mira el calendario rumbo a la Finalissima

Inter comunicó que Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo izquierdo y será reevaluado la próxima semana. A semanas de la Finalissima ante España, su recuperación entra en el radar de Scaloni.