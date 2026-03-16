Mundial 2026: Irán sostiene que competirá pese a la tensión con Estados Unidos
Irán reafirmó que jugará el Mundial 2026 y la Confederación Asiática confirmó que no recibió ningún aviso de baja. La controversia escaló tras las advertencias de Donald Trump sobre la seguridad del equipo.
Irán mantiene su intención de disputar el Mundial 2026, según la AFC. Foto: Reuters
La participación de Irán en el próximo Mundial volvió a quedar bajo discusión en medio de la guerra que atraviesa Medio Oriente. Sin embargo, este lunes la Confederación Asiática de Fútbol dejó en claro que no recibió ninguna notificación oficial de retiro y que, hasta ahora, la federación iraní mantiene su decisión de presentarse en el torneo.
El respaldo más explícito llegó desde Kuala Lumpur. Allí, el secretario general de la AFC, Windsor John, sostuvo que la definición depende de la federación nacional y remarcó que, a día de hoy, Irán les comunicó que jugará el Mundial. También señaló que el organismo quiere que compita, ya que obtuvo la clasificación en la cancha.
La frase de Trump que reactivó la polémica
La controversia tomó fuerza después de que Donald Trump dijera que Irán era bienvenido en el Mundial, pero agregó que no creía apropiada su presencia “por su propia vida y seguridad”. El comentario apareció pocos días después de otras señales contradictorias desde Washington sobre la participación iraní en el certamen.
Trump dijo que el equipo iraní es bienvenido, pero cuestionó su seguridad. Foto: Reuters
Ese mensaje contrastó con otra postura que había expuesto Gianni Infantino. El presidente de la FIFA contó tras una reunión en la Casa Blanca que Trump le había transmitido que el seleccionado iraní sería recibido en la competencia, un gesto que buscó bajar la tensión pública alrededor del tema.
La posición iraní y la mirada de FIFA
En los últimos días, dentro de Irán también hubo mensajes dispares. El ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, había declarado el 11 de marzo que era imposible participar en el Mundial después de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel. Pero esa definición no se tradujo en una baja formal ante la AFC ni ante la FIFA.
Por eso, la postura institucional que prevalece hoy es otra: la federación iraní no informó su retiro y la AFC sigue contando con el equipo dentro del torneo. Una renuncia oficial, además, obligaría a resolver de urgencia un reemplazo dentro de un cuadro ya definido.
FIFA, mientras tanto, ya había marcado que el torneo seguirá adelante pese al conflicto regional. Desde la organización remarcaron que la Copa del Mundo no está bajo análisis de postergación y que el seguimiento de la situación geopolítica es permanente.
El seleccionado iraní tiene programados sus partidos de grupo en Los Ángeles y Seattle. Foto: Reuters
El calendario de Irán en Estados Unidos
Irán ya está clasificado al Mundial 2026 y forma parte del Grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. De acuerdo con la programación prevista, sus partidos de la fase de grupos están pautados en territorio estadounidense, con dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle.
El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. En ese marco, la discusión sobre Irán combina dos planos: el deportivo, porque ya obtuvo su plaza, y el geopolítico, por el nivel de tensión entre Teherán y Washington en la previa de una Copa del Mundo con sedes compartidas.