Trump lanzó una dura advertencia a la OTAN por la seguridad en el Estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos pidió mayor participación de los aliados para garantizar la libre circulación en el estratégico paso marítimo por donde transita gran parte del petróleo mundial y advirtió sobre posibles consecuencias si no hay cooperación.
Trump exige a la OTAN que colabore con el desbloqueo del Estrecho de Ormuz.
El presidente de Donald Trump lanzó una advertencia a los países aliados de la OTAN y planteó que podrían enfrentar un escenario “muy sombrío” si no colaboran con Estados Unidos para garantizar la seguridad en el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.
Durante declaraciones a la prensa, Trump sostuvo que los países que dependen de ese paso marítimo deberían involucrarse en su protección. Según explicó, gran parte del petróleo del Golfo circula por esa vía y varias economías dependen directamente de su funcionamiento.
El mandatario consideró que, si no existe cooperación internacional para garantizar la seguridad en la zona, el futuro de la alianza militar occidental podría verse afectado.
“Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí. Si no hay respuesta o la respuesta es negativa, será muy malo para el futuro de la OTAN”, expresó.
Accionesmilitares y presiónsobre Irán
Trump también señaló que Washington podría considerar nuevas operaciones militares si la situación lo requiere. Entre los objetivos mencionados aparece la Isla de Jark, donde se encuentra infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní.
Desde esa zona se gestiona cerca del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, lo que la convierte en un punto estratégico dentro del comercio energético de la región.
Un incendio se produce en un buquetras ser atacado en el estrecho de Ormuz. Crédito: Xinhua.
Las declaraciones se producen en medio de un contexto de tensión en el Golfo y del seguimiento internacional sobre la seguridad de las rutas petroleras.
Expectativa de apoyode China
El presidente estadounidense también mencionó la posibilidad de que China participe en las gestiones para garantizar la libre circulación en el estrecho. En ese sentido, recordó que el país asiático obtiene gran parte de su suministro energético a través de esa vía.
Trump indicó que espera abordar el tema durante una próxima reunión con el presidente chino, Xi Jinping, prevista para comienzos de abril.
Incluso sugirió que el encuentro podría demorarse si no se registran avances en la cooperación internacional para resolver la situación en la zona.
Críticas a la OTAN y al Reino Unido
En sus declaraciones, Trump reiteró críticas habituales hacia la OTAN, a la que describió como una alianza que, según su visión, históricamente ha beneficiado más a otros países que a Estados Unidos.
Banderas ondean frente a la sede de la OTAN en Bruselas. Crédito: REUTERS.
El mandatario también hizo referencia a la relación con el Reino Unido, al que describió como uno de los aliados más cercanos de Washington. Sin embargo, cuestionó la respuesta británica ante pedidos de apoyo en situaciones anteriores, al considerar que la ayuda llegó cuando el peligro ya estaba prácticamente resuelto.
La postura de Irán
Mientras tanto, autoridades iraníes sostuvieron que el paso marítimo continúa operativo. El comandante naval de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireza Tangsiri, afirmó que el estrecho no fue bloqueado militarmente y aseguró que la zona permanece bajo control.
El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es considerado una de las rutas energéticas más importantes del mundo, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo que abastece a los mercados internacionales.