Video: un ataque con drones sacudió Dubái y provocó un incendio cerca del aeropuerto
El impacto contra un tanque de combustible generó un foco ígneo en las inmediaciones de la principal terminal aérea de la ciudad, lo que activó un amplio operativo de emergencia y medidas de seguridad en la zona.
El incidente generó un fuerte operativo de seguridad en la zona aeroportuaria. Crédito: REUTERS.
El gobierno de Emiratos Árabes Unidos emitió una advertencia de evacuación dirigida a residentes y visitantes de determinadas zonas de Dubái y Doha ante el riesgo de posibles ataques en las próximas horas. La medida se conoce en medio de una creciente tensión militar en Medio Oriente, vinculada al enfrentamiento que involucra a Estados Unidos, Israel y Irán.
Según información difundida por la agencia militar iraní Sepah News, el aviso se fundamenta en la posibilidad de que ciertos puntos urbanos se conviertan en objetivos de operaciones militares. Las autoridades iraníes sostienen que estos países permiten la presencia de fuerzas estadounidenses y facilitan el uso de su territorio para acciones ofensivas contra la República Islámica.
El comunicado castrense recomendó a quienes se encuentren en áreas específicas de Dubái y Doha que abandonen esos sectores lo antes posible por razones de seguridad. La advertencia surge en un contexto de creciente escalada regional, marcada por ataques cruzados y tensiones entre potencias que mantienen operaciones militares en la zona.
Desde Teherán aseguran que la situación responde a la decisión de algunos gobiernos del Golfo de alojar contingentes estadounidenses y permitir que su infraestructura sea utilizada para operaciones contra intereses iraníes. Según ese mensaje, estas circunstancias podrían derivar en nuevas acciones militares en el corto plazo.
Incendiocerca delaeropuerto de Dubái
En paralelo, la Oficina de Medios de Dubái confirmó que equipos de emergencia intervinieron para controlar un incendio registrado en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Dubái. El fuego se habría originado después de que un dron impactara contra un tanque de combustible ubicado en las inmediaciones de la terminal aérea.
El hecho se produce en medio de un incremento de ataques con vehículos no tripulados contra infraestructuras estratégicas de la región. El aeropuerto ya había sido blanco de otros episodios desde que aumentó la tensión tras las ofensivas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní y la posterior respuesta de Teherán dirigida a Israel y a bases militares norteamericanas.
Personal especializado intervino para evitar daños mayores en el sector.
Personal especializado acudió rápidamente al lugar del incidente para contener el incendio y aplicar protocolos de seguridad. Las autoridades comunicaron a través de canales oficiales que, hasta el momento, no se registraron personas heridas. Asimismo, se desplegaron medidas preventivas destinadas a evitar daños adicionales y proteger tanto a los civiles como a las instalaciones aeroportuarias.
Antecedentes y aumentode la tensión
La preocupación creció debido a antecedentes recientes en la misma zona. Según detalló WAM, el miércoles 11 de marzo otro ataque con drones en las inmediaciones del aeropuerto dejó al menos cuatro personas heridas. Entre los afectados se encontraban un ciudadano de Bangladesh, uno de India y dos de Ghana.
Este episodio se sumó a una cadena de incidentes que incrementaron la percepción de riesgo sobre las principales infraestructuras de transporte y logística del Golfo. El aumento de operaciones con drones y otros dispositivos armados obligó a las autoridades locales a reforzar los sistemas de seguridad y emitir advertencias dirigidas a la población y a los visitantes.
Como consecuencia, tanto Dubái como otras ciudades de la región permanecen bajo un estado de alerta reforzada. Se desplegaron recursos adicionales para garantizar la protección de áreas consideradas críticas para el comercio internacional y la conectividad aérea.
El hecho ocurrió en medio de la creciente tensión en la región.
Reacciones diplomáticas
La escalada también generó repercusiones en el plano diplomático. Este domingo, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Durante el diálogo, ambos líderes analizaron los recientes ataques atribuidos a Irán y evaluaron las posibles consecuencias para la estabilidad regional y global. Según WAM, coincidieron en la necesidad urgente de frenar las hostilidades y reiteraron su apoyo a la vía diplomática como mecanismo para contener la escalada.
Los dos mandatarios también advirtieron que la continuidad del actual ciclo de violencia representa un riesgo significativo para la seguridad de la región y para la comunidad internacional.
Refuerzo de la seguridad
Mientras continúan las operaciones de emergencia alrededor del aeropuerto, equipos especializados mantienen tareas de control sobre los focos de incendio y revisan los protocolos de evacuación en zonas cercanas.
Paralelamente, las autoridades de seguridad informaron que las investigaciones para determinar la autoría de los ataques siguen abiertas. Las fuerzas locales trabajan en coordinación con organismos internacionales y socios regionales para identificar a los responsables y prevenir nuevos incidentes.
En este escenario, los gobiernos del Golfo avanzan en la actualización de sus planes de protección para infraestructuras estratégicas. La coordinación regional se intensificó ante la creciente utilización de drones armados y la posibilidad de nuevas acciones militares vinculadas al conflicto regional.
La combinación de ataques, advertencias de evacuación y movimientos diplomáticos refleja la complejidad del escenario en Oriente Próximo, donde la protección de civiles y de instalaciones críticas se convirtió en una prioridad central para las autoridades.