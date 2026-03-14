Tensión en el Caribe

Bloqueo y negociación: la "máxima presión" de Trump sobre Cuba

Tras apuntar contra Irán, el presidente estadounidense puso el foco en la isla con un bloqueo energético sin precedentes. El analista Joaquín Bernardis explicó en CyD Litoral la estrategia de "máxima presión" y el avance de Estados Unidos.