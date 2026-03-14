Bloqueo y negociación: la "máxima presión" de Trump sobre Cuba
Tras apuntar contra Irán, el presidente estadounidense puso el foco en la isla con un bloqueo energético sin precedentes. El analista Joaquín Bernardis explicó en CyD Litoral la estrategia de "máxima presión" y el avance de Estados Unidos.
En un nuevo capítulo de su agresiva política exterior,Donald Trump ha vuelto a poner a Cuba en el centro de su ofensiva diplomática y económica. Durante sus recientes declaraciones, el mandatario estadounidense fue tajante al afirmar que el sistema político de la isla se encuentra en una fase terminal.
“Cuba está en sus últimos momentos de vida, tal como es hoy”, sentenció, sugiriendo que su administración no cesará hasta lograr una transición en el país caribeño.
Esta retórica no es aislada. Tras los movimientos bélicos y diplomáticos en Medio Oriente, el foco de la Casa Blanca ha regresado con fuerza al "patio trasero". La estrategia actual combina el histórico embargo financiero con una nueva y asfixiante táctica: el bloqueo energético, impidiendo la importación de combustible —principalmente diésel— desde aliados clave como Venezuela y México.
"Lo que Trump dice, lo cumple"
Para desglosar este escenario, CyD Litoral contó con la visión del analista internacional Joaquín Bernardis, quien advirtió que el estilo de conducción de Trump ha cambiado respecto a su primer mandato.
“Cuando Donald Trump dice algo, lo termina cumpliendo. Ya no da marcha atrás como antes; ahora suele ejecutar cada ofensiva diplomática sobre los países que se pone como norte”, explicó el especialista.
Bernardis destacó que Cuba enfrenta hoy una crisis energética sin precedentes debido a que Estados Unidos ha "cerrado casi todas las puertas", dejando apenas algunas ventanas abiertas para la negociación.
En ese sentido, reveló que existen gestiones "tras bambalinas" encabezadas por figuras como Marco Rubio y la cúpula cubana para intentar una liberalización de la economía de la isla a cambio de alivio en las sanciones.
Reveló que existen gestiones "tras bambalinas" encabezadas por figuras como Marco Rubio. Crédito: Reuters.
La "Doctrina Trump" y el Escudo de las Américas
El trasfondo de esta presión sobre La Habana no es solo ideológico, sino geopolítico. Según Bernardis, el objetivo central es limitar la influencia de actores externos como Rusia y China en la región. “Se está aplicando lo que podemos llamar la 'Doctrina Trump' o el 'Corolario Trump', que busca alinear al continente bajo el liderazgo de Washington”, señaló el analista.
Este alineamiento tuvo su punto máximo en la reciente cumbre del "Shield of the Americas" (Escudo de las Américas), donde mandatarios de la región, incluido el presidente argentino, Javier Milei, participaron junto a Trump. Para Bernardis, esta estrategia busca "alistar" a los países amigos en un frente común que garantice que ninguna potencia extrajera gane terreno en suelo americano.
Javier Milei y Donald Trump, presidentes de Argentina y Estados Unidos respectivamente.
¿Hacia una transición forzada?
La situación en Cuba es crítica. Con la economía bloqueada y el suministro de crudo mexicano y venezolano interrumpido por presión de Washington, el régimen se encuentra en una posición de extrema debilidad.
Mientras Estados Unidos busca desescalar la tensión con Irán tras sus intervenciones militares, toda la energía diplomática parece volcarse ahora hacia el Caribe. El plan es claro: forzar una apertura económica y política que desplace definitivamente la presencia de Moscú y Pekín de la isla, consolidando un bloque regional bajo la órbita de la Casa Blanca.