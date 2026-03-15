Reportan impactos en Tel Aviv y lanza Israel una respuesta contra Teherán

Según informaron las autoridades, durante la madrugada de este domingo, municiones lanzadas por Irán impactaron en varios puntos del centro de Israel, y los servicios de emergencia comunicaron que al menos dos personas necesitaron atención médica.
Municiones cayeron en el centro de Israel durante la madrugada de este domingo, activando sirenas antiaéreas y dejando daños materiales con algunos heridos. Las FDI anunciaron una contraofensiva masiva contra la infraestructura iraní.
Según informaron las autoridades, durante la madrugada de este domingo, municiones lanzadas por Irán impactaron en varios puntos del centro de Israel, y los servicios de emergencia comunicaron que al menos dos personas necesitaron atención médica.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron de un reciente lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. “Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza”, precisaron en su cuenta de X.
Instaron a la población a seguir las instrucciones y trasladarse a las zonas protegidas. “Solo podrán salir de la zona protegida tras recibir instrucciones explícitas; deben seguir actuando conforme a las instrucciones del Comando del Frente Interno”, indicaron.
Asimismo, la cadena de noticia Al Jazeera reportó que los ataques generaron incendios y daños en varias ciudades de Israel. Desde la policía indicaron que se encuentran trabajando en “varios lugares de impacto de municiones” en Tel Aviv.
Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció este domingo una nueva oleada de bombardeos con misiles balísticos contra centros de mando de los Estados Unidos y objetivos israelíes en países de Medio Oriente. Además, añadió haber lanzado drones destructivos contra la base Al-Zafra de las fuerzas norteamericanas en los Emiratos Árabes Unidos, que "jugó un rol de apoyo e inteligencia en ataques contra Irán".
En contrapartida, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que “lanzaron hace poco una oleada masiva de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el oeste del país”.
Israel ha llevado a cabo más de 400 oleadas de bombardeos en Irán desde el inicio de su operación militar conjunta con Estados Unidos el pasado 28 de febrero. Este sábado, aviones israelíes de combate atacaron más de 200 objetivos del régimen persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas, según el ejército.
Incluso, el Ejército israelí afirmó este sábado haber matado a dos altos cargos de la rama de inteligencia del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, quienes presuntamente habían asumido este papel tras el asesinato al inicio de esta guerra de otro comandante de inteligencia.