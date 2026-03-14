Escalada en el Golfo

Trump busca una coalición naval tras el ataque iraní a la mayor refinería de los Emiratos

Tras la caída de restos de un artefacto iraní en la zona industrial de Fujairah, el presidente de Estados Unidos instó a las potencias mundiales a enviar buques de guerra. "El estrecho debe estar abierto, seguro y libre", sentenció el mandatario.