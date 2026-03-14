Israel anunció que el conflicto con Irán entró en su "fase decisiva"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió este sábado que el conflicto bélico con Irán entró en su “fase decisiva”. En un mensaje televisivo, Katz explicó que el régimen iraní se encuentra en un momento crítico: mientras intenta prolongar su supervivencia, genera un sufrimiento cada vez mayor en la población de su país.
“Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní”, dijo Katz, resaltando la gravedad del escenario actual y la presión que enfrenta Irán tanto interna como externamente.
De acuerdo con información difundida por el sitio DW, Katz sostuvo que “solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”. Con esta declaración, el ministro enfatizó la responsabilidad de los ciudadanos iraníes como factor determinante en la resolución del conflicto, aunque no especificó qué acciones deberían emprender.
Israel Katz, ministro de Defensa israelí. Crédito: REUTERS.
Además, señaló que los bombardeos conjuntos con Estados Unidos “se intensificarán” y “se prolongarán todo lo que sea necesario”, en referencia a las operaciones militares coordinadas que Israel mantiene con su aliado norteamericano. Este anuncio subraya que, pese a la importancia de la presión interna en Irán, la estrategia militar continuará como componente clave de la política de defensa.