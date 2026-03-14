Estados Unidos bombardeó la isla de Kharg, el principal centro petrolero de Irán
El presidente Donald Trump aseguró que la ofensiva militar arrasó instalaciones estratégicas del enclave energético iraní y advirtió que responderá con nuevos ataques si se interrumpe la navegación en el estrecho de Ormuz.
Trump defendió la operación y resaltó la superioridad militar de su país. Crédito: REUTERS.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las fuerzas militares de su país llevaron adelante un ataque contra la isla de Kharg, en Irán, y aseguró que el objetivo “quedó totalmente destruido” tras lo que definió como uno de los bombardeos más contundentes realizados en la región de Medio Oriente.
A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que la ofensiva se realizó bajo su orden directa. “Bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente, eliminando completamente todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg”, escribió.
La isla posee un valor estratégico fundamental para la economía iraní. Allí funciona la principal terminal de exportación de petróleo del país, desde donde se despacha gran parte del crudo hacia los mercados internacionales. Debido a esa infraestructura energética, el enclave se convirtió durante décadas en un punto clave para el comercio petrolero de Irán.
Mensaje depoder militar
En su declaración, Trump también destacó el poderío militar estadounidense y afirmó que las fuerzas iraníes no tienen capacidad para responder ante nuevas ofensivas.
Según expresó, las tropas de Irán “no tienen ninguna posibilidad de defenderse cada vez que ataquemos, y tampoco pueden hacer nada para evitarlo”. El presidente insistió en que su país cuenta con el armamento más avanzado del mundo y reiteró que Estados Unidos mantiene superioridad militar en la región.
El mandatario advirtió a Irán y dijo que fue “el mayor bombardeo en la historia de Medio Oriente”. Crédito: REUTERS.
Advertenciasobre el estrecho de Ormuz
El mandatario republicano también lanzó una advertencia directa en relación con la seguridad marítima en el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores del comercio mundial de petróleo.
Trump señaló que, si Irán o cualquier otro país interfiere con la libre circulación de buques en esa zona, Estados Unidos podría volver a atacar las instalaciones petroleras de la isla de Kharg.
El estrecho de Ormuz es una de las rutas clave para el transporte mundial de petróleo. Crédito: Xinhua.
“Irán jamás tendrá un arma nuclear ni contará con la capacidad de amenazar a Estados Unidos, a Medio Oriente ni al resto del mundo”, expresó el mandatario al cerrar su mensaje.
Isla clave para laeconomía iraní
La isla de Kharg se ubica a unos 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el sudoeste del país. Desde la década de 1980 se consolidó como el principal punto de exportación petrolera de Irán, lo que la convirtió en un enclave fundamental para el funcionamiento de su economía energética.