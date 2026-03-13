Vance afirma que Mojtaba Jameneí está "herido", pero no saben por quién

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance dijo el viernes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está “herido”, pero no está claro si Estados Unidos es responsable o fue Israel.
El segundo del presidente Donald Trump no dio precisiones respecto a si el ataque sobre el líder supremo de Irán fue efectuado por Estados Unidos o Israel.
El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance dijo el viernes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está “herido”, pero no está claro si Estados Unidos es responsable o fue Israel.
“Bueno, en realidad no está del todo claro. Quiero decir, obviamente es un entorno muy caótico allí”, dijo Vance a los periodistas que lo acompañaban en Carolina del Norte, señalando cómo tanto Estados Unidos como Israel están atacando múltiples objetivos.
“Sabemos que está herido; no sabemos exactamente qué tan grave, pero sabemos que está herido”, dijo.
En una entrevista que se emitió más temprano hoy, el presidente Donald Trump dijo a “The Brian Kilmeade Show” de Fox Radio que cree que Jamenei está “dañado”, pero “probablemente vivo de alguna forma”.
Si bien Jamenei ofreció un mensaje a través de los medios estatales iraníes el jueves, no apareció en video ni en audio. CNN informó previamente que Jamenei sufrió una fractura en el pie y lesiones menores el primer día de la guerra.
El vicepresidente J. D. Vance evadió este viernes una pregunta sobre lo que le ha dicho al presidente Donald Trump acerca de la guerra con Irán, afirmando que las conversaciones sobre el ataque eran clasificadas e insinuando que podría ir a prisión si las comentaba.
Cuestionado sobre qué aconsejó inicialmente a Trump mientras el presidente sopesaba opciones militares en Irán, Vance respondió que esas conversaciones ocurrieron en un ámbito clasificado y que no las revelaría al público.
“Odio decepcionarle, pero no voy a presentarme aquí y, delante de Dios y de todo el mundo, decirle exactamente lo que dije en esa sala clasificada, en parte porque no quiero ir a prisión, y en parte porque creo que es importante que el presidente de Estados Unidos pueda hablar con sus asesores sin que esos asesores se vayan de la lengua ante los medios estadounidenses”, dijo Vance durante un discurso sobre la asequibilidad en Rocky Mount, Carolina del Norte.
Cabe destacar que Trump no pareció tener ningún problema en decir que su vicepresidente expresó reservas sobre la guerra, al declarar a los periodistas el lunes: “Él estaba, diría yo, filosóficamente un poco diferente a mí. Creo que quizá estaba menos entusiasmado con ir”.