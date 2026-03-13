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Estados Unidos ofreció una recompensa por Mojtaba Jamenei y otros líderes iraníes

El anuncio, que incluye la búsqueda de información, fue realizado este viernes por el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado.

El mensaje estadounidense daría a entender que Mojtaba Khamenei seguiría con vida. Crédito: REUTERS/Dawoud Abu AlkasEl mensaje estadounidense daría a entender que Mojtaba Khamenei seguiría con vida. Crédito: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
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El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$ 10 millones por información sobre líderes iraníes clave, incluido el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei.

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Esta recompensa, anunciada por el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, se produce en un momento en que continúa la campaña militar de EE.UU. e Israel contra Irán, y tras la muerte del ayatola Alí Jamenei y de otros altos funcionarios iraníes.

Qué dice el comunicado

El aviso señala que se busca específicamente información sobre Jamenei; su jefe de gabinete adjunto, Ali Asghar Hejazi; su asesor militar, el general de división Yahya Rahim Safavi; su asesor Ali Larijani; el ministro del Interior, el general de brigada Eskandar Momeni; y el ministro de Inteligencia y Seguridad, Esmail Khatib.

FILE PHOTO: Iran’s new supreme leader, Mojtaba Khamenei, the second son of late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, attends a meeting in Tehran, Iran, October 13, 2024. Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File PhotoMojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán. Crédito: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

También se busca información sobre cuatro funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) cuyos nombres e imágenes no han sido revelados: el Secretario del Consejo de Defensa, un Asesor del líder supremo, el Jefe de la Oficina Militar dentro del Despacho del Líder Supremo y el Comandante del IRGC.

“Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del IRGC, organización que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”, indica el aviso.

Secretary of Defense Pete Hegseth salutes during a dignified transfer of the remains of U.S. Army Sgt. Benjamin Pennington, who died on March 8 from injuries sustained during a March 1 attack at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, at Dover Air Force Base in Dover, Delaware, U.S., March 9, 2026. REUTERS/Kylie CooperPete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Kylie Cooper

“Desde su fundación en 1979, el IRGC ha adquirido un papel sustancial en la ejecución de la política exterior de Irán. Actualmente, el grupo ejerce control sobre vastos sectores de la economía iraní y goza de gran influencia en la política interna del país”.

En un aviso de recompensa similar publicado en la plataforma X, el Departamento añade que la información sobre estos líderes podría hacer que el informante sea “elegible para un programa de reubicación”, además de recibir la recompensa económica.

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