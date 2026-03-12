El ayatolá Mojtaba Jamenei dio su primer mensaje como Líder Supremo de Irán

El primer mensaje del ayatolá Mojtaba Jamenei desde que se convirtió el domingo en el nuevo líder supremo de Irán, fue leído este jueves en la televisión estatal iraní.
El hijo del asesinado Alí Jameneí, habló mientras continúan los ataques cruzados con Estados Unidos e Israel.
Mojtaba Jamenei no ha aparecido en público en los días posteriores al anuncio de su nombramiento para el cargo más alto del país. Una fuente familiarizada con la situación dijo a medios estadounidenses que el líder supremo sufrió una fractura en un pie y otras lesiones menores el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel.
En una publicación en Telegram, el régimen indicó que se trata de un "mensaje estratégico, emitido en siete secciones importantes".
Agregó que el mensaje "contiene puntos especiales sobre el líder mártir de la revolución (en alusión al fallecido Ali Jameneí), el papel y los deberes del pueblo, las fuerzas armadas, los órganos ejecutivos, el frente de resistencia y los países de la región, y el enfrentamiento a los enemigos".
Sobre la situación más sensible para el resto del planeta, el estrecho de Ormuz, el nuevo líder supremo de Irán dice que el cierre debe “continuar como una herramienta para presionar al enemigo” y aseguró que su país vengará “a sus mártires”.
“Pediremos compensación al enemigo. Si no podemos obtener compensación del enemigo, destruiremos sus propiedades tanto como ellos han destruido las nuestras”, dijo el nuevo líder supremo de Irán en un discurso leído por un presentador en la televisión estatal.
“Hemos tenido una buena relación con todos estos 15 países vecinos… solo atacamos estas bases militares (y) continuaremos, tendremos que continuar y hacerlo”.
“Estos países deben dejar clara su postura ante los invasores de nuestra querida patria y los asesinos de nuestro pueblo”, añadió, al señalar que recomienda que cierren sus bases de EE.UU. “lo antes posible”.
Yusef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masud Pezeshkian y asesor del gobierno, afirmó el miércoles en Telegram que Mojtaba Jameneí está “sano y salvo”, tras consultar a personas con contactos cercanos. Esta declaración se produce tras días de especulaciones sobre la suerte del nuevo dirigente. Hasta el momento, ningún responsable iraní había hecho comentarios públicos al respecto.
Medios estatales iraníes han presentado a Jameneí como un “veterano herido de la guerra del Ramadán”, en referencia al conflicto iniciado durante el mes sagrado musulmán.
Su imagen se ha multiplicado en carteles y pancartas en Teherán, donde una de ellas lo muestra recibiendo simbólicamente la bandera nacional de manos de su padre, bajo la mirada de Ruhollah Jomeini, fundador de la república islámica. Miles de simpatizantes han exhibido su retrato en manifestaciones recientes, aunque también se han registrado gritos nocturnos de “¡Muerte a Mojtaba!” por parte de vecinos, lo que refleja el rechazo de sectores de la población.
El nombramiento de Mojtaba Khamenei como líder supremo ocurrió tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, en un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El bombardeo también acabó con la vida de otros miembros de la familia. La designación de Mojtaba fue realizada por un consejo de 88 clérigos, instancia que otorga el cargo de por vida. Desde entonces, no se ha visto públicamente al nuevo líder, alimentando las especulaciones sobre su estado físico y su capacidad para ejercer el poder en medio de la guerra.
El embajador de Irán en Cyprus, Alireza Salarian, dijo el miércoles al diario The Guardian que Jamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo en el que murió su padre, el fallecido líder supremo ayatolá Alí Jamenei, junto con otros cinco miembros de la familia.