Un misil iraní impactó una casa en Israel: una pareja logró escapar segundos antes de la explosión

La guerra en Medio Oriente sigue dejando escenas de fuerte impacto en zonas residenciales. Durante la madrugada de este jueves, un misil lanzado desde Irán impactó directamente en una casa ubicada en el centro de Israel, provocando graves daños estructurales y obligando a una pareja a huir en medio del humo y el incendio.
Impacto en una vivienda
El ataque ocurrió en la localidad de Haniel, una pequeña comunidad situada en el centro del país. Según informaron los servicios de emergencia, el proyectil impactó de forma directa en la propiedad, provocando una explosión que destruyó parte de la vivienda.
El hecho fue confirmado por el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel, que describió el episodio como un “impacto directo” sobre la estructura de la casa.
Imágenes registradas tras la explosión muestran un escenario de destrucción: paredes derrumbadas, muebles volcados, objetos esparcidos por el suelo y un dormitorio con el espejo completamente destrozado. En el exterior, el impacto dejó un profundo cráter en el suelo y un árbol derribado por la fuerza de la detonación.
Equipos de seguridad y rescate acudieron al lugar para evaluar los daños y asegurar la zona, mientras especialistas inspeccionaban cada sector de la vivienda para descartar nuevos riesgos.
Un video difundido por la agencia internacional Reuters muestra a oficiales revisando la casa, incluyendo el ático, mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar el incendio y retirar escombros.
“Hubo una explosión enorme”
Los propietarios de la casa, Sigal Kolber y su esposo Dani, lograron sobrevivir al ataque tras refugiarse inicialmente en una habitación segura de la vivienda.
Sigal relató a periodistas que todo ocurrió en cuestión de segundos.
“Hubo una explosión, un estruendo enorme. La puerta de la habitación segura se sacudió muchísimo”, contó la mujer al recordar el momento del impacto.
Según su relato, tras la explosión comenzó a notar algo extraño en el ambiente.
“Sentí polvo, como humo en el aire”, explicó. Fue entonces cuando miró a su esposo y le dijo que algo no estaba bien.
Mientras intentaban entender lo que estaba pasando, escucharon golpes desesperados en la puerta de la casa.
Era uno de los vecinos que advertía sobre el peligro.
“Hay un incendio en la casa, tienen que salir rápido. ¡Rápido, salgan de la casa!”, gritaba el hombre desde el exterior.
La pareja no dudó. Salieron de la habitación segura y corrieron fuera de la vivienda mientras el humo comenzaba a llenar el interior de la casa.
“Simplemente corrimos”, relató Sigal.
Minutos después llegaron los equipos de emergencia, que comenzaron a trabajar para controlar el fuego y asegurar el área.
Daños materiales
A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni heridos en el incidente.
Los bomberos y equipos de rescate lograron controlar el incendio que se generó tras la explosión y evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.
El ataque dejó importantes daños estructurales en la propiedad, que quedó parcialmente destruida. Ingenieros y especialistas en seguridad trabajan ahora para determinar si la estructura restante puede mantenerse en pie o si será necesario demoler parte del inmueble.
En el lugar también se desplegaron fuerzas de seguridad para analizar los restos del misil y reconstruir las circunstancias del ataque.
Sirenas y nuevos incidentes
Horas después del impacto en Haniel, las alarmas volvieron a sonar en varias zonas del país.
Las sirenas antiaéreas se activaron en el distrito de Jerusalén, lo que obligó a muchos residentes a dirigirse a refugios de emergencia.
Según informó nuevamente el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel, en esa zona se registró un incendio en un campo abierto provocado por la caída de escombros tras la interceptación de un misil.
El fuego fue controlado por brigadas de emergencia y, al igual que en el ataque a la vivienda, no se reportaron víctimas.
Las autoridades indicaron que los sistemas de defensa aérea lograron interceptar parte de los proyectiles lanzados, aunque algunos fragmentos cayeron en diferentes sectores del país.
Una guerra que llega a zonas residenciales
El ataque que destruyó parte de la casa de la familia Kolber refleja cómo el conflicto entre Israel e Irán está afectando cada vez más a áreas civiles.
En los últimos años, el uso de misiles y drones de largo alcance ha permitido que los enfrentamientos militares alcancen ciudades y comunidades alejadas de los frentes tradicionales de combate.
Las autoridades israelíes mantienen un sistema de refugios y habitaciones seguras en muchas viviendas justamente para responder a este tipo de amenazas.
En este caso, esa infraestructura fue clave para que la pareja pudiera protegerse durante los primeros segundos del ataque y luego escapar antes de que el incendio se extendiera.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan evaluando los daños en la vivienda y analizando los restos del misil para determinar detalles técnicos del ataque.
Para Sigal y Dani, la prioridad ahora es otra: recuperarse del impacto emocional y comenzar a reconstruir su hogar.
“Fue un milagro que estemos vivos”, dijo la mujer al observar los restos de la casa donde vivían.