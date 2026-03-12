Guerra en Medio Oriente

Un misil iraní impactó una casa en Israel: una pareja logró escapar segundos antes de la explosión

El ataque ocurrió durante la madrugada en una vivienda del centro de Israel. La explosión destruyó parte de la casa, provocó un incendio y dejó un cráter en el suelo. Sus dueños lograron escapar tras refugiarse en una habitación segura.