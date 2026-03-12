Cierre del espacio aéreo

Ataque con drones al aeropuerto de Kuwait en medio de la guerra con Irán

Las autoridades de aviación civil informaron que varios drones impactaron en el aeropuerto internacional de Kuwait durante la madrugada del jueves. El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente tras nuevos ataques iraníes contra instalaciones energéticas en la región.