Ataque con drones al aeropuerto de Kuwait en medio de la guerra con Irán
Las autoridades de aviación civil informaron que varios drones impactaron en el aeropuerto internacional de Kuwait durante la madrugada del jueves. El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente tras nuevos ataques iraníes contra instalaciones energéticas en la región.
El conflicto que involucra a varios países del Golfo sumó este jueves un nuevo episodio de violencia. El aeropuerto internacional de Kuwait fue atacado con drones durante la madrugada, un hecho que provocó daños materiales pero que, según las autoridades locales, no dejó personas heridas.
El incidente fue confirmado por la Autoridad de Aviación Civil de Kuwait, que informó que varios drones impactaron en instalaciones del principal aeropuerto del país.
El organismo precisó que el ataque se produjo en las primeras horas del jueves y que provocó daños en infraestructura del predio aeroportuario.
Según el comunicado difundido por la agencia estatal de noticias de Kuwait, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad y desplegaron equipos de emergencia para evaluar los daños y garantizar la seguridad del personal que se encontraba en el lugar.
A pesar de la magnitud del episodio, la autoridad aeronáutica confirmó que no se registraron heridos entre trabajadores o personal de seguridad.
El ataque ocurre en un contexto de fuerte tensión regional, ya que el espacio aéreo kuwaití se encuentra actualmente cerrado debido al conflicto armado con Irán. Por ese motivo, el aeropuerto había suspendido previamente el tráfico comercial de vuelos internacionales.
Funcionarios del gobierno indicaron que la situación está siendo monitoreada de forma permanente por las autoridades de defensa y seguridad del país, mientras se investigan las características del ataque y el origen de los drones utilizados.
Escalada de ataques en el Golfo
El episodio en Kuwait se produjo pocas horas después de que Irán lanzara una nueva serie de ataques contra instalaciones vinculadas al suministro energético en el Golfo Pérsico, en lo que fue presentado como una represalia dentro del actual conflicto regional.
Entre los incidentes reportados se encuentra el ataque a dos petroleros extranjeros en aguas de Irak, un hecho que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de las rutas marítimas utilizadas para el transporte de petróleo y gas.
Las autoridades marítimas y energéticas de varios países de la región señalaron que los ataques afectaron zonas cercanas a instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible, consideradas infraestructuras estratégicas para el abastecimiento energético internacional.
La tensión también se trasladó a otros países del Golfo. En Omán, equipos de emergencia trabajaban intensamente para controlar un incendio que se desató en tanques de almacenamiento de combustible, aparentemente tras un ataque ocurrido durante la madrugada.
En paralelo, el gobierno de Baréin informó que instalaciones energéticas del país también fueron blanco de ataques iraníes durante las primeras horas del jueves.
Según el reporte oficial, los drones o proyectiles impactaron en tanques de almacenamiento de combustible, lo que generó incendios que debieron ser controlados por brigadas de emergencia.
Los ataques simultáneos en distintos puntos del Golfo reflejan una escalada de tensión militar y energética que preocupa a la comunidad internacional.
La región concentra una parte fundamental de la producción y transporte mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción en estas rutas puede tener consecuencias en los mercados globales.
Analistas en seguridad internacional señalan que los aeropuertos, puertos y centros de almacenamiento de combustible se han convertido en objetivos estratégicos dentro de los conflictos modernos, especialmente con el uso de drones como herramienta de ataque.
Este tipo de tecnología permite realizar operaciones a distancia y con menor costo operativo, lo que ha modificado el escenario de las confrontaciones militares en los últimos años.
En el caso de Kuwait, el ataque al aeropuerto se suma a la preocupación por la seguridad de las infraestructuras críticas del país. El aeropuerto internacional es el principal punto de conexión aérea del Estado del Golfo y un centro clave para el transporte de pasajeros y mercancías.
Aunque el espacio aéreo permanece cerrado por el contexto de guerra, las autoridades locales consideran prioritario proteger las instalaciones aeroportuarias frente a posibles nuevos ataques.