Alarma del FBI

Alerta en Estados Unidos ante un posible ataque con drones iraníes en California

Aumenta el temor de que el conflicto con Irán alcance suelo estadounidense. La agencia de investigaciones norteamericana advirtió a las autoridades de la costa este ante la posibilidad de un ataque con aviones no tripulados, en respuesta a acciones militares en Medio Oriente.