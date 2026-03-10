Guerra en Medio Oriente

Ucrania envía equipos antidrones al Golfo para enfrentar ataques con Shahed cerca de Irán

Volodímir Zelenski confirmó el envío de equipos ucranianos de defensa aérea a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para asistir ante ataques con drones iraníes. Kiev busca apoyo con misiles Patriot.