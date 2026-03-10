Ucrania envía equipos antidrones al Golfo para enfrentar ataques con Shahed cerca de Irán
Volodímir Zelenski confirmó el envío de equipos ucranianos de defensa aérea a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para asistir ante ataques con drones iraníes. Kiev busca apoyo con misiles Patriot.
Zelenski confirmó el envío de especialistas ucranianos a Qatar, Emiratos y Arabia Saudita. Foto: Reuters
Ucrania decidió trasladar parte de su experiencia de guerra a Medio Oriente. Volodímir Zelenski confirmó que especialistas ucranianos en defensa aérea viajarán a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para colaborar en la protección contra ataques con drones de origen iraní.
El movimiento se da en un escenario regional alterado, con amenazas sobre infraestructura crítica y bases militares, y con una demanda creciente de sistemas capaces de frenar oleadas de aparatos no tripulados.
Los drones rusos que suele interceptar Ucrania. Foto: Reuters
La experiencia ucraniana contra los Shahed
Zelenski explicó que el envío responde a solicitudes de asistencia que llegaron a Kiev desde distintos países. En el eje del planteo aparece un tipo de dron que Ucrania conoce de memoria: el Shahed, utilizado en ataques masivos y también incorporado por Rusia en su guerra contra el país europeo.
La lógica del acuerdo es técnica y política a la vez. Para los países del Golfo, Ucrania ofrece procedimientos, capacitación y soluciones de intercepción construidas bajo presión real. Para Kiev, el despliegue sirve como carta de negociación en una discusión mayor por armamento antiaéreo.
Jordania y la protección de una base de EE. UU.
Además de los tres destinos anunciados en el Golfo, Zelenski reveló que otro equipo fue enviado a Jordania para colaborar en la protección de una base militar estadounidense. La asistencia incluye operadores y herramientas diseñadas para derribar drones en vuelo.
En esa cooperación también aparecen drones interceptores desarrollados por Ucrania, una respuesta más barata que el uso de misiles de alta gama para neutralizar objetivos pequeños y repetitivos.
Ucrania ofrece experiencia contra drones Shahed y busca apoyo con interceptores Patriot PAC-2 y PAC-3. Foto: Reuters
Qué pide Kiev a cambio: misiles Patriot PAC-2 y PAC-3
El gobierno ucraniano planteó que la cooperación necesita reciprocidad. Zelenski afirmó que Ucrania requiere apoyo para cubrir un déficit de interceptores PAC-2 y PAC-3 para los sistemas Patriot, considerados decisivos frente a misiles balísticos en el frente con Rusia.
La lectura es directa: mientras Ucrania aporta conocimiento y capacidad operativa, intenta asegurar munición crítica para sostener su propia defensa aérea. En un mundo donde los arsenales se tensan por múltiples conflictos, la negociación pasa por la disponibilidad real, no por los discursos.
Un acuerdo que también mira al futuro de la guerra tecnológica
Zelenski recordó, además, que había propuesto un esquema de cooperación para producción conjunta de drones con Estados Unidos, un plan para compartir tecnología, experiencia y personal especializado. La iniciativa no prosperó entonces, pero el contexto actual vuelve a empujar ese debate.
En paralelo, Kiev busca consolidarse como referencia en un campo donde acumuló ventaja por necesidad: la guerra electrónica, la detección temprana y la intercepción de drones en masa. La exportación de expertos a Medio Oriente es, en ese sentido, una señal de época: la guerra se globaliza también por la vía del know-how.