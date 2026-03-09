Japón busca contener el alza de la gasolina ante el impacto del precio del crudo

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró en el Parlamento que el gobierno analiza medidas para que el precio de la gasolina no trepe a niveles “intolerables” para la población, financiadas con reservas de emergencia, sin reabrir el Presupuesto 2026.
Este lunes, Takaichi reconoció la preocupación social por el aumento de la gasolina y sostuvo que el Ejecutivo viene evaluando “desde la semana pasada” qué herramientas puede aplicar para contener el impacto. La idea central, dijo, es evitar que el precio suba a niveles “intolerables” para el público.
Reservas de emergencia
La primera ministra explicó que cualquier paquete se financiaría con reservas destinadas a gastos de emergencia. Y descartó dos caminos: no habrá una reescritura del proyecto de presupuesto del año fiscal 2026 que está en debate parlamentario, ni tampoco un presupuesto suplementario para cubrir estas medidas.
Sanae Takaichi anunció ante el Parlamento medidas para contener el aumento de precios de gasolina. Foto: REUTERS / Kim Kyung-Hoon.
El anuncio llega con un mercado del crudo en modo sobresalto: Reuters reportó que el petróleo saltó más de 25% este lunes, a máximos desde mediados de 2022, por temores de interrupciones prolongadas del transporte marítimo en el marco de la guerra ampliada entre EE.UU. e Israel contra Irán.
Ese shock se suma a una sensibilidad que Japón conoce bien: por su fuerte dependencia importadora de energía, cualquier escalada en el barril se filtra rápido a precios internos.
Dilema del Banco de Japón
La nota también marca una tensión doble: por un lado, los salarios reales subieron en enero por primera vez en 13 meses, pero economistas advierten que podrían volver a caer si el crudo se sostiene por encima de US$100 por un período prolongado desde abril. Por otro, el jefe de la patronal Keidanren alertó sobre riesgo creciente de estanflación si el conflicto persiste.
En paralelo, el conflicto complica el timing del Banco de Japón: fuentes citadas por Reuters señalan que aumentaron las chances de que la entidad evite subir tasas en marzo, con más información a la vista en abril (Tankan el 1/4 y reunión de gerentes regionales el 14/4), antes de su reunión de política monetaria del 27 y 28 de abril.